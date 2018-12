Go, Go, Go

© Getty Images Bank

Im Lichthof Ost, im Hauptgebäude der Humboldt-Universität begeht der Berliner Go-Verband den Abschluss von 100 Jahre Go Berlin. Andreas Urban, Vorsitzender des Go-Verbandes beschäftigt sich seit seiner Jugend mit dem Brettspiel. Und während lange Zeit die Verbindung nach Japan das Go-Spiel in Deutschland dominierte, ist mittlerweile auch Korea ganz vorne angekommen. Das "Treffen zweier Welten" hat Andreas Urban besucht und mit ihm über seine Leidenschaft für Go, die Geschichte des Verbands und seine Reisepläne nach Korea gesprochen.