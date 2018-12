Parlament verabschiedet Gesetz für größere Betriebssicherheit

ⓒKBS News

Die Nationalversammlung hat das sogenannte Kim Yong-gyun-Gesetz, eine Novelle zum Gesetz für Betriebssicherheit, verabschiedet. Die Bezeichnung rührt daher, dass der Tod von Kim Yong-gyun, einem atypisch Beschäftigten, zu der Gesetzesänderung führte.





Im Mittelpunkt des neuen Gesetzes steht die Verstärkung der Verantwortung von Hauptunternehmern, um das sogenannte „Outsourcing von Risiken“ zu verhindern. Sie sind nun im gesamten Betrieb zu Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Bisher galt die Pflicht nur für einige gefährliche Orte. Auch gefährliche Stätten, an denen ein Subunternehmen Arbeiten übernimmt, fallen in den Verantwortungsbereich, sollten diese Stätten von dem Auftraggeber kontrolliert und verwaltet werden können. Zudem wurden Werkverträge für einige gefährliche Arbeiten verboten. Die Bestrafung im Falle der Verletzung der Sicherheitsvorgaben durch einen Hauptunternehmer wurde verschärft. Im Falle eines tödlichen Unfalls drohen nun eine Haftstrafe von bis zu sieben Jahren und ein Bußgeld von bis zu 100 Millionen Won.





Kim Yong-gyun war ein 24-jähriger irregulär Beschäftigter eines Subunternehmens und arbeitete an einem Wärmekraftwerk in Taean. Er geriet am 11. Dezember in ein Kohleförderband und wurde bei dem Unfall getötet. Damals arbeitete er allein, obwohl laut den Vorschriften zwei Personen für den Nachtdienst eingesetzt werden sollen.





Der Vorfall führte dazu, dass das „Outsourcing von Risiken“ zum heißen Thema wurde. Unternehmen beauftragen aus Gründen der Kosteneinsparung und Umstrukturierung Subunternehmen mit Sicherheitsarbeiten. Das Subunternehmen, das mit dem günstigsten Angebot aufwarten kann, erhält den Zuschlag. Anschließend werden für die Geringhaltung der Kosten irregulär Beschäftigte eingesezt. Deshalb gerieten die Sicherheit und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen immer mehr in den Hintergrund. Kommt es zu einem Unfall, kann das beauftragende Unternehmen die Verantwortung auf den Subunternehmer abwälzen.





Das Kim Yong-gyun-Gesetz zielt darauf ab, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Die Novelle weist jedoch noch Unzulänglichkeiten auf. Der Bereich des Verbots von Werkverträgen ist stark begrenzt. Die Arbeit, die Kim ausführte, wäre beispielsweise nicht von dem Verbot betroffen.