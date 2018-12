Südkorea und Japan diskutieren über „Radar-Streit“

ⓒYONHAP News

Südkorea und Japan sind wegen eines Vorfalls am 20. Dezember im Ostmeer Koreas in einen Streit geraten. Gwanggaeto der Große, ein Zerstörer der südkoreanischen Marine, soll ein Feuerleitradar gegen ein japanisches Aufklärungsflugzeug gerichtet haben, so der japanische Vorwurf.





Nach Angaben des südkoreanischen Militärs kam der Zerstörer zum Einsatz, nachdem eine Havarie eines nordkoreanischen Fischkutters gemeldet worden war. Das Kriegsschiff setzte gemäß den Richtlinien für die Suche nach einem Schiff in Not seine Radare, darunter auch ein Feuerleitradar, in einem Anti-Schiffs-Modus in Betrieb. In dem Moment näherte sich ein Aufklärer vom Typ P-1 der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte in einem hohen Tempo. Der Zerstörer setzte daraufhin eine optische Kamera in Betrieb, um den Aufklärer zu erkennen. Beim Einschalten der Kamera wird auch ein Verfolgungsradar in Betrieb genommen. Das südkoreanische Militär teilte jedoch mit, dass keine elektromagnetischen Wellen in Richtung des japanischen Aufklärers geschickt worden seien. Die Streitkräfte äußerten zudem den Vorwurf, dass sich der Aufklärer in bedrohlicher Weise genähert und den Zerstörer überflogen habe.





Japan behauptet dagegen, dass das südkoreanische Kriegsschiff eine gewisse Zeit lang mehrmals sein Radar gegen den Aufklärer gerichtet habe. Das Flugzeug habe den Zerstörer nicht im Tiefflug überquert. Zudem habe der Pilot des Aufklärers dreimal einen Kontakt mit dem Schiff herzustellen versucht, um nach dem Grund für den Radareinsatz zu fragen. Südkorea meint, dass die Signale aus dem Flugzeug zu schwach gewesen seien, um sie genau zu identifizieren.





Die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan sind angesichts einer Reihe negativer Faktoren in letzter Zeit weiter angespannt. Japan kritisierte das Urteil des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs von Ende Oktober heftig, dass eine japanische Firma koreanische Zwangsarbeiter zur Kolonialzeit entschädigen solle. Tokio verstärkte daraufhin seinen Gebietsanspruch auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo. Präsident Moon Jae-in und Japans Premierminister Shinzo Abe führten am Rande multilateraler Gipfeltreffen wie dem G20-Gipfel keine bilateralen Gespräche.





Wegen des Radar-Vorfalls kam es am Montag zu Diskussionen zwischen den Generaldirektoren der Außenministerien und am Donnerstag zu einer Videokonferenz. Differenzen konnten zwar nicht abgebaut werden, beide Seiten vereinbarten jedoch, ihre Diskussionen fortzusetzen. Da sie somit ihren Willen für die Problemlösung demonstrieren, wird erwartet, dass der Konflikt bald bewältigt werden kann.