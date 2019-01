Park Sangwoo: “Das Dachzimmer in meinem Herzen”

Aus dem Sendeinhalt





Die Geschichte „Das Dachzimmer in meinem Herzen“ handelt von Min-soo, der von beruflichem Aufstieg träumt, und Joo-hee, die in einem schäbigen Okteopbang wohnt, einem Zimmer auf dem Dach.







Vor uns lag ein unglaublich steiler Anstieg. Aber ohne zu zögern, ging sie den Hügel hinauf, der eine Steigung von mehr als 40 Grad zu haben schien.

Ein Zimmer in einem dreistöckiges Haus im westlichen Stil, auf einer ebenen Fläche am Ende des Hügels errichtet. Und noch dazu ganz oben auf dem Dach.

Befand sich dieser Raum noch auf der Erde oder schon am Himmel?

Der Anblick der nächtlichen Stadt, den man von dort oben hatte, war durchaus nicht schön – das Viertel der dicht gedrängten Baracken und die engen Gassen wie Blutgefäße ineinander verflochten, und auf der anderen Seite des Flusses die Hochhäuser und die sich in langer Reihen dahinschlängelnden von Autos.





나의 기억 속에는 세월이 흘러도 불이 꺼지지 않는

자그마한 방 한 칸이 있다.

내 나이 스물여덟이었을 때,

나는 삼층 건물의 옥상에 위치한 그것을 처음 목격했었다.

이런 곳에 위치한 방을 도대체 뭐라고 부르나,

나는 반문하지 않을 수 없었다.

그러자 삼빡한 분절음으로 또박또박 그녀는 이렇게 대답했다.

옥.탑.방.

그것은 내가 지상에 태어난 이후 단 한 번도

들어본 적 없는 해괴한 말이었다.





Literaturkritikerin Jeon So-yeong:

Die Geschichten von Park Sangwoo zeichnen sich dadurch aus, dass er sehr geschickt mit räumlichen Aspekten umgeht. Das wird auch in dieser Geschichte deutlich. Die auffälligsten Räume in dieser Geschichte sind das Kaufhaus und der Dachraum. Diese Räume bilden einen besonderen Bedeutungskontrast. Der Dachraum ist Joo-hees Wohnung. Das Kaufhaus, wo sie arbeitet, ist ein Symbol für Überfluss. Dort trägt sie die auffälligste Uniform und sitzt an besonders exponierter Stelle. Das schäbige Dachzimmer, in dem sie wohnt, bildet einen ironischen Gegensatz zum Kaufhaus. Sie betrachtet den Materialismus und die blendenden Lichter der Konsumwelt und träumt davon, ein legitimer Teil dieser Welt zu sein. Das Dach zu verlassen und auf den flachen Boden hinabzusteigen, bedeuten für sie einen Anstieg ihres sozialen Status.









Die Entfernung vom Dachraum bis zur Gegenwart, von damals, als ich den Dachraum verließ, bis jetzt. Es ist an der Zeit, dass diese Erinnerungen in den Sumpf der Vergessenheit sinken, aber in meinem Herzen ist das Licht im Dachraum noch immer nicht ausgegangen.

Welches Sisyphus-Gesicht werde ich eines Tages haben, in der Stunde der Fügung, die vielleicht als Zufall verkleidet erscheint?

Selbst wenn wir aneinander vorbeigehen, ohne einander zu erkennen, möchte ich ihr lieber das Gesicht eines glücklichen Sisyphus zeigen, der sich kühn gegen das Schicksal zu stellen weiß, als das eines unglücklichen Sisyphus, der in Vorurteilen, Widersprüchen und eigensinniger Sturheit gefangen ist.





옥탑방으로부터 현재까지의 거리,

추억이 망각의 늪으로 잦아들 때가 되었는데도

내 마음의 옥탑방에는 불이 꺼지지 않는다.





언젠가, 우연을 가장하고 찾아올지도 모를 필연의 시간에

나는 어떤 시지프의 얼굴을 하고 있을까.

서로를 알아보지 못하고 무심히 지나치게 될지라도,

편견과 모순과 아집에 사로잡힌 불행한 시지프의 얼굴이 아니라

자기 운명에 당당하게 맞설 줄 아는 행복한 시지프의 얼굴을

나는 그녀에게 보여 주고 싶다









Park Sangwoo, geboren 1942, erhielt 1988 für seinen Kurzroman „Licht, das nicht erlischt“ den Munye-Joongang-Literaturpreis für Nachwuchsschriftsteller. Seine Erzählung „Das Dachzimmer in meinem Herzen” aus dem Jahr 1998 gewann ein Jahr später den Yisang-Literaturpreis.