So Ji-sub trifft im nächsten Jahr seine Fans in Asien

Der Schauspieler So Ji-sub wird im Februar nächsten Jahres in verschiedenen Städten in Asien auf seine Fans treffen. Er ist bekannt für seine Hauptrollen in südkoreanischen Fernsehserien wie “Oh My Venus“ (2017) und wird mit seiner Tour „Hello“ sieben Städte in Asien besuchen. So wird er ab dem 10. Februar Taiwan, Japan, Thailand, Indonesien, Hongkong und die Philippinen ansteuern. Erst vor Kurzem ist die Fernsehserie „My Sceret Terrius“ mit ihm in der Hauptrolle zu Ende gegangen.