Über die Berge

In ganz Korea finden sich traumhaft schöne Gebirgslandschaften, die zu jeder Jahreszeit reizvoll sind. Wenn im Frühling der Kuckuck zu rufen beginnt, das ganze Gebirge in bunte Blütenpracht getaucht ist und anschließend das hervorbrechende Laub der Bäume den ganzen Berg in viele unterschiedliche Grüntöne kleidet. Wenn man im Sommer der unmenschlichen Hitze der Großstadt entronnen ist und sich an einem der vielen klaren Gebirgsbäche abkühlt. Wenn sich im Herbst die leuchtenden Farben des Herbstlaubes vor einem strahlend blauen Himmel abheben. Und wenn man im Winter die Stille der tief verschneiten Schneelandschaft genießt.

Nicht wenige Koreaner sind geradezu süchtig danach, in den Bergen wandern oder auch klettern zu gehen. Ich habe ein paar Menschen getroffen, die mir versichert haben, dass sie sich ohne die Berge kein glückliches Leben vorstellen können. Und wenn einen plötzlich die Kletterlust packt, aber vielleicht gerade kein passender Berg in der Nähe ist, greift man bisweilen schon mal zu extremen Mitteln ...