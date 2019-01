Xi Jinping entsendet zum neuen Jahr Warnung an Taiwan

© Xinhuanet

Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen haben mit ihren Neujahrsbotschaften schon zu Jahresbeginn einen Konflikt heraufbeschworen.





Xi Jingping begann seine Arbeit im neuen Jahr mit einer Rede anlässlich des 40. Jahrestags der Botschaft an die Landsleute in Taiwan, in der Großen Halle des Volkes in Peking. Darin betonte er die Erweiterung des Austausches zwischen der Volksrepublik und Taiwan und sprach sich gegen jedwede Versuche aus, die Inselrepublik vom Festland zu trennen.





Bei seiner Neujahrsrede am 31. Dezember hatte ein Foto von Xi auf einem Aegis-Zerstörer mit chinesischen Marinesoldaten im Hintergrund gestanden. Mit dem Foto wurde die Botschaft übermittelt, dass China im neuen Jahr im Territorialkonflikt eine harte Linie verfolgen werde.





Im Juni jährt sich das Tian’anmen-Massaker zum 30. Mal und im Oktober begeht die Volksrepublik China das 70. Jubiläum ihrer Staatsgründung. Indem sich Xi Jinping in seiner ersten Rede im neuen Jahr dennoch zuerst an Taiwan wendete, signalierte der chinesische Staatspräsident, dass es in den Beziehungen zwischen der Volksrepublik und Taiwan einen neuen Wendepunkt geben werde.





Seit dem Amtsantritt der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich die Beziehung zu beiden Seiten der Taiwanstraße verschlechtert. Tsai gehört der Demokratischen Fortschrittspartei an, die sich für die Unabhängigkeit der Insel einsetzt. Die taiwanesische Staatspräsidentin sandte in ihrem ersten Neujahrsgespräch ihrerseits eine Warnung an Peking aus. In der live übertragenenen Rede am Dienstag sagte Tsai, Peking müsse die Existenz der Republik Taiwan akzeptieren und den Willen der 23 Millionen Taiwanesen zur Verteidigung der Demokratie respektieren. Jeder einseitige Versuch, den Status Quo zur Taiwan-Straße zu ändern, würde von den Bürgern Taiwans nicht hingenommen.





Die englischsprachige staatliche Tageszeitung in China “Global Times“ kommentierte dazu, die Zukunft Taiwans werde entsprechend des gemeinsamen Schicksals der 1,4 Milliarden Angehörigen des chinesischen Volkes entschieden. Sollte Taiwan mit Festland China auf Konfrontation gehen, werde dies zu einer großen militärischen Krise führen, bei der Taiwan den größten Schaden zu erleiden habe.