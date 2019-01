Malaysia verbietet Rauchen in der Gastronomie

© YONHAP News

In Malaysia gilt mit Beginn des neuen Jahres ein Rauchverbot in der Gastronomie. Das Verbot betrifft alle Restaurants alle Kaffeehäuser sowie sämtliche, nach außen offene Lokale und Straßenlokale. The Star und anderen lokalen Medien nach habe die Regierung in Kuala Lumpur diese Verordnung gestern am 1. Januar für alle Gastronomie-Geschäfte landesweit erlassen.





Die Strafen für ein Nichtbeachten des Rauchverbots sind für malaysische Verhältnisse ziemlich hoch. Wer in einem Restaurant oder Lokal zur Zigarette greift, soll bis zu 10.000 Ringgit, umgerechnet etwa 2.400 Dollar, Strafe zahlen oder kann mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Auch für Geschäfte, die den Kunden das Rauchen erlauben, wurde eine Geldstrafe in Höhe von 2.500 Ringgit eingeführt.





Damit sich die Bürger an die neue Regelung gewöhnen können, wurde eine sechsmonatige Gnadenfrist eingeführt, während der für Verstöße keine Bußgelder verlangt werden. Laut des malaysischen Gesundheitsministeriums werde während dieses Zeitraums der Fokus auf die Bewusstseinsveränderung der Bürger gelegt.





In Malaysia war zuvor das Rauchen in öffentlichen Einrichtungen, im Innenraum von Geschäften und in Krankenhäusern verboten. In dem südosatischen Land rauchen 43 Prozent der männlichen Bevölkerung und 1,4 Prozent der weiblichen Bevölkerung. Die gesundheitlichen Schäden für Nichtraucher durch das indirekte Einatmen von Zigarettenrauch werden als sehr hoch eingeschätzt.