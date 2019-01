Südkoreas Export- und Handelsvolumen erreichen 2018 Rekordhoch

ⓒYONHAP News

Südkorea hat 2018 das bisher größte Exportvolumen erzielt. Südkorea konnte als weltweit siebtes Land beim Jahresexportvolumen die Marke von 600 Milliarden Dollar knacken. Zuvor war dies lediglich den USA, Deutschland, China, Japan, den Niederlanden und Frankreich gelungen. Südkorea belegte zudem das zweite Jahr in Folge den sechsten Platz beim Exportvolumen. Sein Anteil am Welthandel stieg auf 3,1 Prozent, den bisher höchsten Stand.





Bei sechs von 13 Exportschlagern legte das Exportvolumen zu. Bei Ölprodukten wurde ein Zuwachs von 33,5 Prozent verzeichnet, während die Halbleiterexporte um 29,4 Prozent zulegten. Bei Computern und petrochemischen Produkten wuchs das Exportvolumen um 17,3 und zwölf Prozent. Außerdem wurden 10,2 Prozent und 2,5 Prozent mehr allgemeine Maschinen und Textilprodukte exportiert.





Bei Halbleitern belief sich das Exportvolumen auf 126,7 Milliarden Dollar. Es ist weltweit das erste Mal, dass beim Export einer Warenart der Wert von 100 Milliarden Dollar übertroffen wurde. Bei allgemeinen Maschinen und petrochemischen Produkten wurde erstmals die 50-Milliarden-Dollar-Schwelle übertroffen. Die Ausfuhren von aussichtsreichen Konsumgütern, darunter Kosmetika und Medikamente, legten um 3,2 Prozent zu. Dazu trugen die globale Konjunkturerholung und die Beliebtheit der koreanischen Popkultur bei.





Bei Schiffen, drahtlosen Kommunikationsgeräten, Haushaltselektronik, Displays, Autos, Autoteilen und Stahlprodukten wurde dagegen ein Exportrückgang verbucht. Das Exportvolumen bei Schiffen hat sich fast halbiert. Gründe sind der Absatzrückgang und die weltweite Verstärkung des Handelsprotektionismus.





Südkorea konnte in alle Regionen mit Ausnahme von Nahost und Lateinamerika mehr Waren exportieren. Beim Export in die Staaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), nach China und Japan wurde jeweils mit 17,7, 14,2 und 14,2 Prozent ein zweistelliges Wachstum erzielt. Die Ausfuhren in die USA, ASEAN-Länder sowie nach China, Vietnam und Indien kletterten auf ein Rekordhoch.





In der Handelsbilanz wurde mit 70,5 Milliarden Dollar das zehnte Jahr in Folge ein Überschuss verzeichnet. Die Aussichten im neuen Jahr sind jedoch nicht sehr rosig. Die Behörde für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) rechnete zwar mit einem weiteren Exportzuwachs im Auftaktquartal. Sie befürchtete jedoch eine Verlangsamung des Wachstums und einen drastischen Rückgang der Halbleiterexporte.