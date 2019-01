Glück für das neue Jahr

Am ersten Tag des neuen Jahres trank man in der Joseon-Zeit Dosoju 도소주, eine Art Kräuterschnaps, der böse Geister abwehren und den eigenen Geist anregen sollte. In der Regel nahmen die Ältesten in der Runde den ersten Schluck oder Bissen, doch beim Dosoju durften die Jüngeren zuerst an dem Schnaps nippen. Die Jüngeren tranken zuerst, um ein Lebensjahr dazuzugewinnen, während die Älteren später tranken, um ein Jahr zu verlieren. An diesem Brauch kann man erkennen, dass die Zeit für jede Person etwas anderes bedeutete. Und in dieser Geste mag auch die Bitte der älteren Generation enthalten gewesen sein, die Jüngeren mögen die ihnen zur Verfügung gestellte Zeit gut und fleißig nutzen.





Fast jeder überlegt sich Vorsätze oder hat Wünsche für das neue Jahr. In der Vergangenheit stellten die koreanischen Mütter früh am Morgen eine Schale sauberes Wasser auf einen Tonkrug. Dann beteten sie für das Wohlergehen ihrer Familien. Diese Gebete richteten sie an an die Sonne, den Mond oder an ihre Vorfahren. Es war nicht wichtig, zu wem man betete. Wichtig war allein, dass die Familie gesund und glücklich war. Unter den himmlischen Wesen, die von den Koreanern in der Vergangenheit lange Zeit angebetet wurden, war das Sternbild des Großen Wagen. Denn auch ohne viel Wissen über Astronomie waren am Nachthimmel die hell strahlenden Sterne des Großen Wagen leicht zu erkennen. Dass der Große Wagen bei den Koreanern lange Zeit bekannt war, zeigen die Entdeckungen in den Wandmalereien alter Grabstätten, wo neben der Sonne und dem Mond auch das Sternbild des Großen Wagen dargestellt worden war. Über dieses Sternbild ist auch eine Erzählung überliefert, laut der sieben Söhne für ihre verwitwete Mutter eine Steinbrücke bauten, nachdem sie sahen, wie ihre Mutter einen kalten Fluss durchqueren musste, um ihren neuen Liebhaber zu treffen. Im alten Korea glaubte man, der Große Wagen kontrolliere das Wetter und bestimme über die Lebensdauer sowie das Glück der Menschen.





Es war wichtig, am Anfang eines neuen Jahres um Glück zu bitten. Ebenso wichtig war es, darum zu bitten, dass einen kein Unglück befällt. Unter den alten koreanischen Wahrsagepraktiken gibt es das „Samjae“ 삼재 bzw. die „drei Katastrophen“, von denen man glaubte, dass sie jeden Menschen alle neun Jahre heimsuchten. Unter den „Daesamjae“ bzw. den drei großen Katastrophen verstand man die drei Naturgewalten Feuer, Wind und Wasser, die das Leben der Menschen damals und auch heute gefährden konnten. Als weiteres Unheil galten Kriege, Seuchen und Hunger. Noch vor einigen Jahrhunderten kam es häufig zu Kriegen und Aufständen und oft reichten die landwirtschaftlichen Erträge nicht aus, um jeden zu sättigen. In der Vergangenheit konnte man sich also vor viel Unheil fürchten und besonders besorgniserregend war, dass man glaubte, ein Unglück dauere drei Jahre an. Um eine solche Pechsträhne zu vermeiden, brachten die Koreaner deshalb am ersten Tag des neuen Jahres über den Haupteingang die Zeichnung eines dreiköpfigen Falken an. Reichte das nicht aus, um die Ängste zu beruhigen, rief man eine Schamanin, die ein Ritual abhielt, um sich vor den Samjae zu schützen. Diese Praktiken mag man heute als Aberglaube abtun, doch durch sie waren sich die Menschen möglicher Gefahren bewusst und sie rieten dazu, sich auf diese gut vorzubereiten und umsichtig zu leben.





