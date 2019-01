Lee Young-ja gewinnt als erste Frau den Hauptpreis der großen Fernsehsender

© YONHAP News

Die Komikerin Lee Young-ja erhielt als erste Frau den Jahresend-Hauptpreis der großen Fernsehsender des Landes.





Lee gewann letzte Woche den Hauptpreis von KBS und erhielt damit als erste Frau und dritte Person nach Kang Ho-dong und Yoo Jae-seok die höchste Auszeichnung des koreanischen Fernsehsenders.





Am Sonntag nahm sie einen weiteren Hauptpreis für ihre Rolle in der Reality-Show „Omniscient Interfering View“ in Empfang. Damit gewann sie als erste Frau die Hauptpreise von zwei der drei großen koreanischen Fernsehsender.