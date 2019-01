Erste Mittwochsdemonstration zur Klärung der Sexsklaverei-Frage im neuen Jahr

ⓒYONHAP News

Die Fortsetzung der Mittwochsdemonstration zur Klärung der Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg ist ein Beweis dafür, dass Japan weder Reue über die Angelegenheit zeigt, noch um die Problemlösung bemüht ist.





Die Mittwochsdemonstration fand gestern zum ersten Mal im neuen Jahr und zum 1.368 Mal seit der ersten Kundgebung am 8. Januar 1992 statt. Damals wurde anlässlich des Besuchs des japanischen Premierministers Kiichi Miyazawa in Südkorea eine Demonstration veranstaltet, die sich zu einer regelmäßigen Kundgebung entwickelte. Im Mittelpunkt steht die Forderung gegenüber Tokio, die Tatsache anzuerkennen, dass das Japanische Kaiserreich Frauen in Frontbordellen für japanische Soldaten verschleppt hatte. Japan wird aufgefordert, sich dafür zu entschuldigen, den Tatbestand zu offenbaren, die Opfer zu entschädigen und seine Bürger über die Angelegenheit aufzuklären, um eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern.





Die Frage der sogenannten Trostfrauen ist eines der größten Hindernisse in den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan. Das liegt daran, dass Japan nicht aus einer humanitären Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Opfer, sondern mit einer politischen Logik mit der Angelegenheit umgeht. Die zentrale Forderung bei der Mittwochsdemonstration ist die Anerkennung der Tatsache. Japan will jedoch das Faktum nicht zugeben, sondern es mit Verweis auf internationale Praktiken mittels diplomatischer Verhandlungen verbergen. Daher konnte die mit Südkorea erzielte Einigung zur Trostfrauenfrage keine Zustimmung der Opfer finden.





Die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan sind in letzter Zeit vor allem wegen Fragen zur Vergangenheit angespannt. Japan leistet Widerstand gegen die jüngsten Urteile des Obersten Gerichtshofs Südkoreas, dass japanische Unternehmen ehemalige Zwangsarbeiter entschädigen müssen.





Die Mittwochsdemonstration stellt eine Anklage gegen ein Menschheitsverbrechen dar. Daher ist sie kein Gegenstand politischer und diplomatischer Verhandlungen. Die Mittwochsdemonstration, die längste Demonstration weltweit, könnte erst zu Ende gehen, wenn Japan diese Tatsache anerkennen würde.