Trump erhält nach eigenen Angaben Brief von Kim Jong-un

US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, einen persönlichen Brief von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erhalten zu haben. Erst einen Tag vorher hatte Trump gesagt, dass er sich auf ein Treffen mit Kim freue. Hinter dieser Haltung wird die Absicht vermutet, den Willen für ein weiteres Treffen mit Kim zu bekräftigen und somit die Skepsis über die Atomverhandlungen mit Nordkorea zu zerstreuen.





Trump hatte auch inmitten der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington stets die Möglichkeit eines zweiten Spitzentreffens mit Kim angedeutet. Trump äußerte wiederholt seine Bereitschaft hierfür. Am 1. Dezember letzten Jahres sagte Trump, dass drei Orte für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel überprüft würden. Er twitterte am 24. Dezember, dass Fortschritte gemacht würden. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Trump bekannt gab, einen Brief von Kim bekommen zu haben.





Die Veröffentlichung des Erhalts von Kims Schreiben nutzt Trump offenbar dazu, Fortschritte zu demonstrieren und Bedenken über die Atomverhandlungen mit Nordkorea zu beseitigen. Diese „Briefdiplomatie“ führte bereits einen Durchbruch in den Verhandlungen herbei. Dank eines Briefs von Kim an Trump konnte ihr erstes Treffen im vergangenen Juni in Singapur doch noch zustandekommen, nachdem es zu scheitern gedroht hatte.





Nordkorea und die USA haben im neuen Jahr mit Kims Neujahrsansprache, Trumps positiver Reaktion und Kims Brief an Trump Erwartungen geschürt. Diese Situation lässt vermuten, dass beide Seiten den starken Willen dafür haben, einen Durchbruch zu finden. Da die Verhandlungen auf Arbeitsebene festgefahren sind, wollen sie durch Gespräche zwischen den Staatschefs eine Lösung finden. Es wird als positiv betrachtet, dass Kim sagte, dass Nordkorea Atomwaffen nicht produzieren, testen, verwenden und verbreiten werde. Trump brachte Nordkoreas Wirtschaftspotenzial zur Sprache. Beide erwähnten somit die Anliegen des anderen, was einen Ansatz für einen Kompromiss bieten könnte.





Trotzdem meinen Skeptiker, dass es noch immer nicht leicht sei, ein zweites Treffen zwischen Kim und Trump bald zu veranstalten. Diesem müssen Arbeitsgespräche vorausgehen, es gibt jedoch derzeit keine Anzeichen für Kontakte zwischen beiden Ländern auf der Arbeitsebene. Ein zweiter Gipfel hängt schließlich davon ab, ob beide Staaten eine Annäherung in wichtigen Streitpunkten erzielen könnten.