Regierung will 10.000 Talente auf dem Gebiet der vierten industriellen Revolution fördern

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT hat einen Plan für die Förderung von führenden Talenten auf dem Gebiet der vierten industriellen Revolution vorgelegt. Der Plan sieht vor, bis 2023 10.000 Talente intensiv auszubilden, die in den Bereichen neuer Technologien wie künstliche Intelligenz Innovationen hervorbringen werden. Die Regierung will hierfür eine Innovationsakademie gründen und die Einführung von Abteilungen für die künstliche Intelligenz an Graduiertenschulen vorantreiben.





Eine Innovationsakademie wird praxisorientierte Programme zur Ausbildung von Software-Fachkräften anbieten. Ihr Vorbild ist die Ècole 42, eine französische Bildungseinrichtung für Programmierer. Die Ècole 42 ist bekannt dafür, dass es weder Professoren noch Unterrichtsmaterial und Studiengebühren gibt. Das Wissenschaftsministerium will nächstes Jahr 35 Milliarden Won (31 Millionen Dollar) für die Akademie einsetzen und bis 2023 insgesamt 180,6 Milliarden Won (160 Millionen Dollar) bereitstellen. Die Akademie wird im Rahmen ihres zweijährigen Lehrgangs jährlich 500 Menschen ausbilden.





Der Plan des Ministeriums sieht außerdem vor, Arbeitskräfte mit einem Magisterabschluss und Doktoranden ins Ausland zu entsenden und sie auf dem Weg zu einflussreichen Talenten auf der Weltbühne zu fördern. Sie werden zu Universitäten, Forschungsinsituten und Unternehmen im Ausland geschickt und unterstützt, damit sie gemeinsam mit ausländischen Forschern Projekte durchführen können. Die Unterstützung wird auf den Gebieten Informations- und Kommunikationstechnologie, Zukunftsautos, Drohnen, Energie und Präzisionsmedizin erfolgen. Bis 2023 sollen 2.250 globale Talente gefördert werden, hierfür werden allein im nächsten Jahr 20,9 Milliarden Won (18,6 Millionen Dollar) ausgegeben.





Die Regierung will außerdem an Graduiertenschulen Abteilungen für die künstliche Intelligenz einführen, um bis 2023 insgesamt 860 Talente heranzuzüchten. Zudem werden 7.000 Fachkräfte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Clouding und Big Data ausgebildet. Für beide Projekte werden nächstes Jahr jeweils drei Milliarden Won (knapp 2,7 Millionen Dollar) und 28 Milliarden Won (25 Millionen Dollar) zur Verfügung gestellt.





Das Ressort misst dem Plan große Bedeutung bei. Es werde mit deutlich mehr Existenzgründungen auf der Grundlage neuer Technologien und der Schaffung guter Arbeitsplätze gerechnet, hieß es.