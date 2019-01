© Mathias Voelzke

Lee Bul ist bildende, Installations- und Performance-Künstlerin. Sie gehört heute zu den bedeutendsten koreanischen Künstlerinnen ihrer Generation. Ihre Arbeiten sind provokant und einfallsreich. Zum ersten Mal wird sie in Deutschland in einer Solo-Ausstellung gezeigt. Lee Bul "Crash" heisst die Ausstellung im Berliner Martin Gropius Bau. Kuratiert hat sie die Direktorin des Martin-Gropius-Baus Stephanie Rosenthal. Mit ihr hat das "Treffen zweier Welten" über Lee Bul, die Ausstellung und politische Kunst in Deutschland und Korea gesprochen.