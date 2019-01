Regierung will in einigen Fächern an Grundschulen einheitliche Lehrbücher abschaffen

ⓒYONHAP News

In einigen Fächern an Grundschulen werden künftig von privaten Verlagen verfasste und amtlich genehmigte Lehrbücher die unter staatlicher Regie verfassten einheitlichen Schulbücher ersetzen. Die entsprechende Entscheidung der Regierung dient im Grunde zwei Zwecken.





Der erste Zweck ist die Förderung von Vielfalt. Das Bildungsministerium sagte bei der Bekanntgabe der Maßnahme, dass ein Lehrbuch kein absolutes Wissen darstelle. Es sei nicht richtig, den Schülern nach Schema F einheitliche Kenntnisse einzupauken. Durch die Einführung verschiedenartiger Lehrbücher soll den Schulen mehr Entscheidungsfreiheit gewährt werden. Dadurch könne auch die einseitige ideologische Färbung auf natürliche Weise beseitigt werden, heißt es.





Der zweite Zweck ist die Autonomie. Das Bildungsministerium erläuterte, der Wechsel zum Genehmigungssystem beruhe auf der Erkenntnis, dass die Staatsgewalt in die Auffassungen von Experten auf ihren jeweiligen Gebieten nicht übermäßig eingreifen dürfe. Unter dem neuen System können zivile Expertengruppen nach eigener Einschätzung vielfältige Lehrbücher ausarbeiten. Sollten dadurch verschiedenartige Lehrbücher am „Markt“ konkurrieren, werde sich die Qualität der Schulbücher verbessern, so die Erwartung.





Es gibt im Grunde drei Typen von Lehrbüchern. Die erste Gruppe sind Lehrbücher, die unter staatlicher Regie verfasst werden. Der Staat legt dann als Herausgeber die Inhalte fest. Solche Schulbücher werden hauptsächlich in Fächern entwickelt, in denen ein landesweit einheitlicher Wissensstand erforderlich ist. Eine weitere Kategorie umfasst Lehrbücher, die entweder ein staatliches Genehmigungsverfahren durchlaufen oder einfach vom Bildungsministerium zugelassen werden. In die letzte Gruppe fallen Lehrbücher, die Verlage oder Autoren nach freiem Ermessen verfassen. In Südkorea wurden bisher je nach Fach staatlich verfasste und autorisierte Lehrbücher gemischt verwendet, jedoch waren keine frei verfassten Lehrbücher erlaubt. Das Bildungsministerium teilte die Absicht mit, in einigen Sonderfächern an Oberschulen frei verfasste Lehrbücher einzuführen.





Jedoch sind auch besorgte Stimmen über den Wechsel zum Genehmigungssystem bei Schulbüchern für Grundschüler zu hören. Man könne nicht garantieren, dass die neue Regelung zur Verbesserung der Qualität führe, heißt es.