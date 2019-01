Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Am Mittwoch dieser Woche, den 2. Januar 2019, fand die erste Mittwochsdemonstration der sogenannten ´Trostfrauen´ im neuen Jahr statt. Diese längste Demonstration der Welt, die seit dem 8. Januar 1992 jeden Mittwoch veranstaltet wird, fand diesmal zum 1.368sten Mal vor der ehemaligen japanischen Botschaft in Seoul statt. Bereits 2011 wurde die tausendste Mittwochsdemonstration abgehalten. Bei den Mittwochsdemonstrationen werden umfassende Ermittlungen zu Japans Kriegsvergangenheit sowie die Wiederherstellung der Würde und Rechte der Opfer der Sexsklaverei durch die japanische Regierung gefordert. Bei der ersten Demonstration des Jahres 2019 in dieser Woche meinten die Teilnehmer, dass ihnen das Jahr 2019 besonders wichtig erscheine, und dass dieses Jahr das letzte Jahr der Mittwochsdemonstrationen werden möge. Im vergangenen Jahr seien bereits acht ehemalige koreanische Sexsklavinnen gestorben, und den Überlebenden bleibe nicht mehr viel Zeit. Japan wolle die Geschichte zurückdrehen, so als ob es auf ihren Tod gewartet hätte, und die Beweise der Geschichte verschwinden damit immer weiter. In ihrer Erklärung wiesen die Teilnehmer darauf hin, dass sich nichts verändert habe, obwohl so viel Zeit verstrichen sei. Die japanische Regierung von heute, die einfach darüber hinwegsehe, obwohl viele ehemalige Opfer der Sexsklaverei durch die japanische Armee im Zweiten Weltkrieg nun sterben, sei nicht viel anders als die japanischen Machthaber von damals, die zahlreiche Mädchen und Frauen misshandelt und unterdrückt hatten. Dieses Jahr sei das 100ste Jahr seit der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919 und das 100ste Jahr der Gründung der provisorischen Regierung Koreas. Damals, als Korea unter den Schrecken der japanischen Kolonialherrschaft litt, erhoben sich zahlreiche Koreaner Hand in Hand gegen die Kolonialherren und rüttelten an ihren Grundfesten. Die Geschichte der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März vor 100 Jahren sei der Stolz Koreas und die Geschichte, die die Koreaner von heute aufrechterhalten und an die Nachwelt weiterleiten sollten. Dafür, dass auf diesem Boden kein Krieg mehr ausbricht, wollen sie heute eine Saat des Friedens säen. Diese Saat werde diesen Winter überstehen und im Frühling schöne Blüten treiben. Viele Netzbürger hinterließen im Internet unterstützende Kommentare, und einige brachten auch ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Mittwochsdemonstration zum Ausdruck.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Fastfood-Branche angesichts des Mindestlohnanstiegs im neuen Jahr und des Umsatzrückgangs in der letzten Zeit Sparmaßnahmen ergreift. Durch die verstärkte Einführung von Bestellautomaten und durch die Reduzierung der Zahl der rund um die Uhr geöffneten Restaurants wollen sie die Personalkosten senken. Die Nummer 1 der südkoreanischen Fastfoodrestaurantketten Lotteria verfügt über landesweit 1.350 Filialen, und in 825 Geschäften davon, damit 61%, werden Bestellautomaten eingesetzt. Auch bei McDonald´s steigt die Zahl der Läden, die die ´Kiosk´ genannten Bestellautomaten eingeführt haben, rasant. McDonald´s hat 2015 erstmals diese Automaten eingeführt, und gegenwärtig gibt sie in rund 250 von insgesamt 420 Geschäften. Bei KFC sind in allen Geschäften diese Bestellautomaten installiert. Eine auffällige Veränderung ist auch der drastische Rückgang der Zahl der 24 Stunden geöffneten Filialen. Bei Lotteria ist die betreffende Zahl von 233 im Jahr 2016 im vergangenen Jahr auf 135, damit um 42% zurückgegangen. Nach Mitternacht kommen nur noch wenige Kunden. Daher sei nicht ausgeschlossen, dass die Besitzer für die Reduzierung der Personalkosten, ihre 24-Stunden-Geschäfte nachts schließen könnten. Es gibt aber auch die Behauptung, dass die verstärkte Einführung von Bestellautomaten und der Rückgang der rund um die Uhr geöffneten Filialen der Fastfood-Ketten nicht unbedingt auf den gestiegenen Mindestlohn zurückzuführen seien. Dieser Meinung sind auch viele Netzbürger. Die Bestellautomaten seien in den Jahren 2015 und 2016 erstmals eingeführt worden, als der Mindestlohnanstieg noch kein wichtiges Thema in der Gesellschaft war. Zudem müssen für die Instandhaltung und –setzung der Automaten neue Arbeitskräfte beschäftigt werden, so dass keine dramatische Kostenreduzierung möglich ist.





Am Montag dieser Woche, den 31. Dezember, gab es einen unglücklichen Vorfall. Ein manisch-depressiver Mann hat seinen Arzt erstochen. Der 47-jährige Psychiater war als ein Experte seines Faches bekannt, der rund 100 Aufsätze über Patienten mit Depressionen und Angststörungen in in- und ausländischen Fachzeitschriften veröffentlicht und sich auch für die Entwicklung von entsprechenden Behandlungsprogrammen eingesetzt hatte. Anlässlich dieses Vorfalls zeigten die Netzbürger großes Interesse daran, dass in den letzten vier Jahren die Zahl der wegen manisch-depressiver Erkrankung behandelten Patienten um 20,6% gestiegen ist. Nach neuesten Daten des Health Insurance Review & Assessment Service lag die betreffende Zahl 2013 bei 71.627 und ist 2017 auf 86.362 gestiegen. Die Zahl zeigt eine ständige Steigerung. In dieser Gesellschaft des sich Tag für Tag zuspitzenden Wettbewerbs spüren die Bürger immer größeren Stress, und damit steigt die Zahl der psychisch Erkrankten ständig. Die genauen Ursachen für die manisch-depressive Erkrankung, auch bipolare affektive Störung genannt, sind medizinisch noch nicht festgestellt worden. Es wird aber vermutet, dass ein Gefühl der Belastung als Gesellschaftsmitglied und der normalerweise unterdrückte Zweifel am Leben zu der Erkrankung führen könnten. Der diesmalige unglückliche Vorfall hat in der südkoreanischen Gesellschaft größeres Interesse an der steigenden Zahl der Patienten mit der bipolaren affektiven Störung geweckt. Experten weisen darauf hin, dass anlässlich des diesmaligen Vorfalls das System zur Betreuung und Behandlung dieser Patienten verbessert werden sollte. Die betreffenden Patienten sollten auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus hinsichtlich ihres Zustands nachhaltig verfolgt und gegebenenfalls zu einer medikamentösen Behandlung gezwungen werden. Dafür soll nun eine entsprechende Gesetzesänderung erfolgen.