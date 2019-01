Über das Umziehen. Folge 1

© Getty Images Bank

Wenn Sie das Wort „Nomadenvolk“ hören, denken Sie vielleicht an Wüstenvölker in Nordafrika oder Zentralasien. Ich denke da als erstes an die Koreaner. In Seoul zieht man, wenn man keine eigene Wohnung hat (und das sind 57 Prozent der Einwohner), durchschnittlich alle zwei Jahre einmal um. Von festem Wohnsitz kann da eigentlich kaum noch die Rede sein ...

Dies hat einen simplen Grund: zwei Jahre, so lange dauert ein Mietvertrag. Dann, werden die Karten neu gemischt. Und zwar meist nicht zugunsten des Mieters. Die Immobilienpreise in Seoul steigen gewaltig und damit auch die Kautionskosten und die Mietkosten. Dies zwingt viele Menschen dazu, in Gegenden umzuziehen, wo die Mietkosten noch erträglich sind. Das bedeutet im Normalfall weg aus Seoul in die Satellitenstädte. Weitere Umzugsgründe sind der Schulbesuch der Kinder, die neue Arbeitsstelle oder Heirat. Die ganze Stadt ist ständig in Bewegung ...

Wenn alle zwei Jahre ein Umzug fällig wird, ändert sich die gesamte Lebenshaltung. Nirgends kann man sich wirklich zu Hause fühlen, nirgends wirklich Fuß fassen, nirgends recht zur Ruhe kommen, nie kommt man endlich einmal irgendwo an, wo man bleiben darf. Immer muss man schon den nächsten Umzug ins Auge fassen, und dies oft nicht mit dem Gefühl des hoffnungsvollen Aufbruchs, sondern mit dem des Vertrieben-Werdens. Alles bleibt im Provisorischen: die Einrichtung der Wohnung, die Beziehung zum Stadtviertel, die Bekanntschaften und Freundschaften in der Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule. Wozu soll man sich groß auf etwas einlassen, wenn man in zwei Jahren eh wieder wegzieht? Umziehen hält jung, sagen die Optimisten. Aber manch graues Haar bekommen kann man dabei auch ...