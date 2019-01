Südkorea eneuert Ausfuhrrekord

ⓒKBS News

Südkorea hat beim Exportvolumen ein Rekordhoch erzielt.





Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie hat das Exportvolumen im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen um 5,5 Prozent zugenommen und ist auf 605,5 Milliarden Dollar gestiegen. Erstmals seit Südkorea im Jahr 1948 Güter ins Ausland exportierte, hat das Land bei den Ausfuhren die Marke von 600 Milliarden Dollar durchbrochen.





Das Handelsvolumen erreichte mit einer Billion und 140,5 Milliarden Dollar den bisher höchsten Stand. In der Außenhandelsbilanz wurde mit einem Überschuss von 70,5 Milliarden Dollar das zehnte Jahr in Folge ein Plus verzeichnet.





Von den 13 wichtigsten Exportgütern nahmen die Ausfuhren in sechs Bereichen, darunter Halbleiter, Petrochemie und Maschinen, zu. In sieben Bereichen, einschließlich Schiffen, elektrischen Haushaltsgeräten, Stahl und Autoteile waren die Exporte rückläufig.





Das höchste Exportwachstum konnte die Petrochemie mit einem Anstieg von 33,5 Prozent aufweisen. Halbleiter folgten mit 29,4 Prozent. Auch der Export von Konsumgütern wie Kosmetika, Modeartikeln und Arzneimitteln legte um 3,2 Prozent zu.





Außer nach Süd- und Mittelamerika und in den Mittleren Osten haben die Ausfuhren koreanischer Produkte in fast alle Länder zugenommen. Der Export in die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, nach China und Japan nahm um zehn Prozent zu.





Die Regierung führte das Ergebnis größtenteils auf die Bemühungen um die Stärkung der globalen Konkurrenzfähigkeit zurück. Dazu gehörten Investitionen durch die kleinen und mittleren Unternehmen in Forschung und Entwicklung sowie die Erschließung von neuen Märkten.