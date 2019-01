USA und Nordkorea signalisieren Gesprächsbereitschaft

ⓒYONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un haben zu Neujahr positive Signale für ein zweites Gipfeltreffen ausgesandt.





Trump schrieb am 1. Januar im Kurznachrichtendienst Twitter, auch er freue sich darauf, den nordkoreanischen Machthaber wiederzusehen. Den Tag darauf gab Trump bei einer Kabinettsitzung im Weißen Haus bekannt, einen persönlichen Brief von Kim Jong-un erhalten zu haben. Man werde ein zweites Treffen zwischen ihm und Kim in nicht allzu ferner Zukunft arrangieren, sagte er.





Zuvor hatte auch Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache seine Bereitschaft für ein zweites Treffen mit dem US-Präsidenten erklärt. Er sagte, man werde Bemühungen unternehmen, um ein Ergebnis zustande zu bringen, das die Weltgemeinschaft begrüßen werde.





Zum Thema Denuklearisierung sagte der nordkoreanische Machthaber, sein Land werde weder Atomwaffen herstellen noch einsetzen und es werde auch keine Atomtests durchführen. Er betonte damit, dass Nordkorea die ersten Schritte für die Denuklearisierung gemacht habe. Sollten die USA mit einer entsprechenden Gegenleistung reagieren, werde Pjöngjang seine Maßnahmen für die Denuklearisierung zügiger umsetzen. Nordkorea könne aber auch seinen Kurs ändern, wenn der Druck auf das Land nicht verringert werde.





Trump hatte bereits im November seine Erwartungen an ein weiteres Spitzengespräch mit Kim Jong-un geäußert. Anfang Dezember sprach er dann von drei Orten, die für einen zweiten Gipfel in Frage kämen und am 24. Dezember wies er auf bedeutende Fortschritte in dieser Sache hin.





Die Verhandlungen zur Denuklearisierung Nordkoreas stecken derzeit in einer Sackgasse. Unter diesen Umständen könnte es sich für die Schaffung eines Durchbruchs als effektiver erweisen, wenn die beiden Staatsoberhäupter zu direkten Verhandlungen zusammenkommen. Der Brief von Kim an Trump könnte ein solches Treffen in die Wege geleitet haben.