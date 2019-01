Präsident Moon zu Treffen mit Wirtschaftsvertretern zusammengekommen

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwoch bei einer Neujahrsfeier beim koreanischen Verband für kleine und mittlere Unternehmen, mit Vertretern aus der Wirtschaft zusammengekommen.

Unter den rund 300 Anwesenden waren unter anderem Vertreter von kleinen und mittleren Unternehmen und die Vorsitzenden der vier führenden Mischkonzerne, darunter auch der Vizepräsident von Samsung Electronics, Lee Jae-yong.





Moon sagte in seiner Begrüßungsrede, die Regierung werde sich 2019 bemühen, damit die Bürger die Früchte der Wirtschaftspolitik in ihrem Alltag spüren könnten. Es solle das erste Jahr werden, in dem sich das Leben der Büger gleichmäßig verbessere, Ungleichheiten abgebaut werden und eine Gesellschaft angestrebt wird, in der jeder ein gutes Leben hat.





Moon bemühte sich angesichts der Krise in den mit dem Leben der Büger zusammenhängenden Wirtschaftsbereichen um die Kommunikation mit den Unternehmen. Er sagte, die Regierung werde ein für Investitionen günstiges Umfeld schaffen. Auch eine Wirtschaftsentwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen seien nur möglich, wenn Unternehmen investierten, hieß es. Er unterstrich die Rolle der Unternehmen und versprach ihnen vollste Unterstützung. Damit deutete er an, dass Regulierungen gelockert und Unternehmensaktivitäten belebt werden sollten.





Präsident Moon machte jedoch deutlich, dass dies keine Änderung des grundlegenden Wirtschaftskurses bedeute. Zwar nannte er den Kurs des von Einkommen geleiteten Wachstums nicht konkret, er sagte jedoch, dass dieser Weg, der die Wirtschaft des Landes verändere, unbedingt beschritten werden müsse.