Samsung und Apple kooperieren – Samsungs Smart-Fernseher unterstützen bald iTunes

Samsung Electronics und Apple haben eine Kooperation vereinbart, nachdem sie ihren siebenjährigen Patentstreit beendet hatten.





Samsung und Apple hatten sich seit 2011 einen heftigen Patentstreit geliefert. Im Mittelpunkt stand der Vorwurf, dass Samsung mit seinen Smartphone-Modellen Design und Funktionen von iPhone kopiert und somit Apples Patente verletzt habe. Ein US-Gericht urteilte 2012 zuungunsten des US-Unternehmens und entschied, dass Samsung 1,05 Milliarden Dollar Entschädigung zahlen muss. Samsung ging in die Berufung, im Mai 2018 wurde endgültig entschieden, dass Samsung 539 Millionen Dollar an Apple zahlen muss. Beide Firmen einigten sich Ende Juni, ihren Patentstreit beizulegen. Wie verlautete, sei vereinbart worden, dass beide Seiten ihre Forderungen gegenüber der anderen widerrufen und keine weitere Klage einreichen.





Bereits zu Jahresanfang wurde die IT-Branche von einer Krisenstimmung erfasst. Grund war vor allem der sogenannte Apple-Schock. Apple korrigierte in einer Mitteilung an Investoren am 2. Januar seine Geschäftsprognose für das erste Quartal des Fiskaljahres 2019 (Oktober bis Ende Dezember 2018) angesichts des schlechten Umsatzes in China um fünf bis neun Prozent nach unten. Das brachte die Börsen weltweit ins Schwanken.





Die südkoreanische Börse war ebenfalls vom Apple-Schock betroffen. Der Leitindex Kospi fiel am 3. Januar erstmals seit etwa zwei Jahren unter die 2.000er-Marke. Die Senkung von Apples Geschäftsprognose wird sich offenbar auch in den Geschäftsergebnissen der koreanischen IT-Branche widerspiegeln. Denn Apple ist der weltgrößte Konsument von Halbleitern und Bauteilen und hat als Abnehmer einen großen Anteil am Umsatz von Großunternehmen in Südkorea. Der entsprechende Anteil erreicht sechs Prozent bei Samsung Electronics, 32 Prozent bei LG Display, 13 Prozent bei SK Hynix und 55 Prozent bei LG Innotek.





Die Aussichten am Halbleitermarkt sind ohnehin getrübt, da infolge des Überangebots ein Preisverfall befürchtet wird. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsprognosen der beiden größten Halbleiterhersteller Samsung Electronics und SK Hynix für das Schlussquartal 2018 so stark herabgesetzt. Die Geschäftsergebnisse der Halbleiterbranche hängen mit der südkoreanischen Wirtschaftsleistung unmittelbar zusammen. Über 20 Prozent des letztjährigen Exportvolumens entfielen auf die Halbleiterausfuhren.