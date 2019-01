Gewerkschaftsdachverband FKTU hat erstmals über eine Million Mitglieder

ⓒYONHAP News

FKTU, Federation of Korean Trade Unions, und KCTU, Korean Confederation of Trade Unions, sind Südkoreas Gewerkschaftsdachverbände. FKTU ist größer als KCTU und gilt als moderater. Zu FKTU zählen 27 Industriegewerkschaften.





Der erste Gewerkschaftsbund in Südkorea wurde im Jahr 1946 gegründet. Seitdem veränderten sich Form und Charakter mehrmals im Zuge politischer Veränderungen. FKTU stellt eine Reorganisation eines damaligen Gewerkschaftsbundes dar, die durch den Militärputsch vom 16. Mai 1961 veranlasst wurde. FKTU war kooperativ bei der von der Regierung vorangetriebenen exportorientierten Wirtschaftsentwicklung seit den 1960er Jahren. Daher war die Organisation der Kritik ausgesetzt, die Rechte der Arbeiter nicht ordentlich vertreten zu haben.





KCTU kann als Organisation bezeichnet werden, die in dieser Situation als Alternative gegründet wurde. Ab den 1970er Jahren wurde eine demokratische Gewerkschaftsbewegung aktiv, FKTU verlor dementsprechend an Einfluss. Als dessen Folge wurden bereits vorhandene Gewerkschaften demokratisiert und neue demokratische Gewerkschaften gegründet. Das führte im Jahr 1990zur Bildung eines landesweiten Gewerkschaftsgremiums. Auf dessen Grundlage wurde KCTU im Jahr 1995 gegründet. Damit wurde das Monopol von FKTU aufgebrochen und durch eine Struktur ersetzt, in der beide Gewerkschaftsdachverbände herrschen.





FKTU will seine Mitgliederzahl auf zwei Millionen erhöhen und setzt sich für den Ausbau der Organisation ein. Letztes Jahr gelang es dem Verband, die Gewerkschaft des Stahlherstellers Posco mit etwa 7.000 Mitgliedern wieder herzustellen. Die Gründung einer Gewerkschaft einer Tochterfirma des Versicherungsunternehmens Samsung Fire & Marine Insurance erregte Aufmerksamkeit, da die Samsung Group dafür bekannt ist, keine Gewerkschaften zu erlauben.





Es ist bemerkenswert, dass KCTU einen rapideren Zuwachs der Mitgliederzahl als FKTU verzeichnet. Seine Mitgliederzahl wird voraussichtlich knapp 980.000 erreichen, sollten entlassene Gewerkschaftsmitglieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.





Trotz des schnellen Wachstums beider Gewerkschaftsbünde erreicht die Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglieder in Südkorea lediglich 10,7 Prozent der Arbeitnehmer, die einer Gewerkschaft beitreten können. Es gilt auch als problematisch, dass hauptsächlich bei Großunternehmen Gewerkschaften entstehen.