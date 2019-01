Wanna One löst sich auf

Die koreanische Boygroup Wanna One ist weltweit bekannt und wurde im Rahmen einer TV-Show gegründet. Die Zuschauer der TV-Show hatten also die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe per Abstimmung gewählt.

Aber es stand schon von Anfang an fest, dass die Gruppe nur befristet aktiv sein würde. Die Jungs haben zwar noch im Januar vor, ein Konzert zu veranstalten, aber der Vertrag ist offiziell am 1. Januar abgelaufen.

Die Gruppe bestand also aus elf Mitgliedern und hatte seit dem Debüt am 7. August 2017 für Aufsehen gesorgt. Der Debütsong “Energetic” kam nach der Herausgabe gleich auf Platz eins wichtiger Musikcharts. Die nachfolgenden Werke wie „Bumerang“, „Beautiful“ oder „Frühlingswind“ waren alle sehr erfolgreich. Die Gruppe hatte bei den verschiedensten Preisverleihungen im letzten Jahr den Newcomer-Preis erhalten.

Die Fans sind natürlich sehr traurig über diese Nachricht, aber sagten, dass sie weiterhin an Wanna One denken und Fan bleiben wollten.