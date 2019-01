„Ich liebte dich“ von iKon erhielt bei Golden Discs „Preis für das beste Lied“

© JTBC

Am 5. Januar fanden in Seoul die 33. Golden Discs Awards statt. In diesem Jahr ging der Preis für das beste Lied an iKons „Ich liebte dich“.

Das Lied „Ich liebte dich“ kam im Januar letzten Jahres, also genau vor etwa einem Jahr auf den Markt und war ein Dauerbrenner. Es stand mehrere Wochen an der Spitze von verschiedenen Musikcharts.

Die Mitglieder von iKon konnten es gar nicht glauben, einen so wichtigen Preis erhalten zu haben. Sie bedankten sich zuerst bei ihren Fans und versprachen, sich auch weiterhin für tolle Musik zu engagieren.

Bei der Preisverleihung erhielten auch weitere K-Pop-Stars Preise. Der Preis für die besten Newcomer ging an die Gruppe (G) Idle. Der Preis für den Best Artist ging an BTS und der Preis für die beste Ballade an Im Chang-jeong.

Die Girlgroup Momoland war zum ersten Mal bei so einer großen Preisverleihung mit dabei. Sie waren so nervös und aufgeregt, dass sie kaum ihre Dankesworte ans Publikum richten konnten, nachdem sie den Preis überreicht bekommen hatten.

Die Golden Discs Awards fanden an zwei Tagen statt. Am 5. wurden die besten Lieder ausgezeichnet, am Tag darauf dann die besten Alben.