Minho von SHINee wird vier Länder in Asien besuchen, um seine dortigen Fans zu treffen. Seine Fanmeeting-Tour mit dem Titel „Best Choi’s Minho” startet im Februar in Seoul, danach geht es weiter nach Tokio, Bangkok und Taipeh. Während Minho sich auf seine Solotour vorbereitet, arbeiten die anderen Mitglieder von SHINee fleißig an ihren eigenen Solokarrieren.