Präsident Moon fordert strenge Bestrafung von Gewalt im Sportbereich

Die laufende #MeToo-Kampagne im Sportbereich wurde von der Shorttrack-Läuferin, Shim Suk-hee, angestoßen. Shim verklagte am 17. Dezember den früheren Nationaltrainer Cho Jae-beom wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Die 21-Jährige wirft Cho vor, sie von 2014 bis 2018 mehrmals vergewaltigt, sexuell belästigt und misshandelt zu haben.





Am gestrigen Montag folgte eine weitere Enthüllung. Shin Yoo-yong, eine ehemalige Judoka, offenbarte, dass sie an der Oberschule von ihrem damaligen Trainer wiederholt vergewaltigt worden sei, und verklagte ihn. Wie bekannt wurde, sei der Koreanische Judoverband über den Fall informiert gewesen. Der Verband ergriff jedoch keine Maßnahmen, weil das Opfer und der Verdächtige nichts mehr mit dem Judo-Sport zu tun haben. Shin beendete inzwischen ihre Karriere als Sportlerin.





Bereits in der Vergangenheit waren Fälle der sexuellen Gewalt im Sportbereich gemeldet worden. Jedoch wurden jedes Mal nur halbherzig Gegenmaßnahmen umgesetzt, die meisten Täter konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Dieses Mal ist die Situation jedoch anders, da die Öffentlichkeit großes Interesse zeigt. Nachdem Shims Klage hohe Wellen geschlagen hatte, kamen aus dem Sportbereich erst spät Entschuldigungen und Vorschläge für Gegenmaßnahmen. Die Regierung teilte am 9. Januar mit, alle Systeme und Maßnahmen in Bezug auf sexuelle Gewalt im Sportbereich von Grund auf zu überprüfen. Das Koreanische Sport- und Olympia-Komitee gab am 10. Januar bekannt, in allen Sportarten Untersuchungen vor Ort durchzuführen und das System im Zusammenhang mit den Menschenrechten im Sport von Grund auf zu überprüfen und zu verbessern.





Als grundlegendes Problem wird ein Schweigekartell genannt. Problematisch sei das verschlossene Fördersystem, das einer Lehrlingsausbildung ähnelt und dessen Entstehung durch eine extreme Leistungsorientierung begünstigt worden sei. Unter diesem System genießen Trainer absolute Macht, Athleten sind von der Außenwelt abgeschottet. Athletinnen droht das Karriereende, wenn sie sich gegen sexuelle Gewalt wehren. Deshalb mussten sie schweigen, dieses System führte zur „Massenproduktion“ potentieller Täter. Daher werden neben der Verbesserung des Systems für den Schutz der Menschenrechte der Athleten auch Veränderungen in der Sportförderung verlangt.