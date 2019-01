Kakao stellt Mitfahrdienst auf Probe ein

ⓒYONHAP News

Kakao Mobility hat auf den Streit um seinen geplanten Mitfahrdienst mit Zugeständnissen reagiert.





Offenbar wegen des heftigen Protests der Taxibranche musste das Unternehmen handeln. Zwei Taxifahrer hatten sich selbst angezündet und verstarben. Kakao teilte mit, sich mit der Bereitschaft auf den Dialog einzulassen, eventuell auf das Angebot ganz verzichten zu können. Die Regierungspartei forderte daraufhin die Taxibranche auf, sich an einen gesellschaftlichen Dialog zu beteiligen. Die Taxibranche bleibt jedoch hart.





Ein Mitfahrdienst ermöglicht, dass man über eine Applikation Autos anderer Personen wie Taxis nutzt. Dadurch können Autos besser ausgelastet werden, die Fahrer können Geld verdienen und für die Nutzer sind die kommerziellen Mitfahrmöglichkeiten bequem. Die Fahrgemeinschaften gelten als eine Form der Sharing Economy. Die Sharing Economy unterstützt die Einsparung von Ressourcen und dient auch als Einnahmequelle. Die Sharing Economy gilt angesichts der Rezession und der Umweltverschmutzung als alternatives Modell des Wirtschaftens und breitet sich als eine soziale Bewegung aus.





Der Mitfahrdienst von Kakao wird jedoch in Südkorea als Bedrohung für das herkömmliche Taxigeschäft betrachtet. In Südkorea ist es gesetzlich verboten, Autos, die nicht für gewerbliche Zwecke angemeldet sind, für die Beförderung gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Deshalb wurde der Uber-Dienst, der in 70 Ländern verbreitete Chauffeur-Dienst, in Südkorea 2015 als illegal eingestuft und gestoppt. Es gibt jedoch eine Ausnahmeregelung, nach der Personenkraftwagen in den morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten für die Beförderung genutzt werden dürfen. Gemäß dieser Regelung erlaubte die Regierung Applikationen für Fahrgemeinschaften, mehrere Unternehmen bieten derzeit einen Mitfahrdienst an.





Die besonders empfindliche Reaktion der Taxibranche auf den Mitfahrdienst von Kakao hängt mit der Befürchtung zusammen, dass Kakao eine zerstörerische Kraft entfalten könnte. Kakao beherrscht mit seinem Messengerdienst Kakao Talk, den quasi alle Einwohner nutzen, die sozialen Netzwerke in Südkorea. Das Unternehmen sammelt mit den Services KakaoTaxi und KakaoMap Big Data. Die Taxibranche erleidet wegen des Überangebots Schwierigkeiten, Taxifahrer verdienen nur wenig. Dehsalb besteht die Sorge, dass Kakaos Mitfahrservice zum Aussterben der Taxibranche führen könnte.