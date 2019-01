Masern-Ausbruch in Vietnam

© YONHAP News

In Vietnam grassieren derzeit in und in der Umgebung von Ho-Chih-Minh-Stadt die Masernviren. Laut der Online-Zeitung VN Express habe es einen schweren Masern-Ausbruch gegeben. 270 Patienten seien wegen dieser Krankheit von Oktober bis Dezember ins Krankenhaus für tropische Krankheiten in Ho-Chih-Minh-Stadt eingeliefert worden.





Laut einem Mitarbeiter des Krankenhauses würden immer noch 65 Patienten stationär behandelt. Die Zahl der Masernkranken betrage im Januar das Fünfzigfache im Vergleich zum Januar des Vorjahres. In dem Krankenhaus gehe man davon aus, dass die Zahl der Patienten vorläufig steigen wird.





In Vietnam gab es zuletzt im Jahr 2016 eine große Masern-Epidemie in Hanoi. 1.700 Menschen erkrankten daran und es gab 14 Todesopfer.