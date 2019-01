Japan ergreift Maßnahmen gegen Schlafmangel

© Getty Images Bank

Japan ist das Land mit der höchsten Selbstmordrate wegen Überarbeitung. Die wirtschaftlichen Kosten infolge von Schlaflosigkeit der Arbeitnehmer betragen umgerechnet über 13 Milliarden Dollar. Die Unternehmen haben darauf mittlerweile reagiert. Laut der britischen Tageszeitung Guardian gewähren immer mehr Unternehmen in Japan ihren Mitarbeitern eine Pause, um ein Nickerchen zu machen.





Startup-Unternehmen der IT-Branche gehen mit gutem Beispiel voran. Das IT-Unternehmen Next Beat richtete in seiner Zentrale in Tokio zwei Schlafräume jeweils für Männer und Frauen ein. In dem Schlafraum wird mit ätherischen Ölen und Aromen ein erholsamer Schlaf gefördert. Es dringen keine störenden Geräusche in den Raum. Die Angestellten können sich in bequemen Sesseln zurücklehnen oder es sich auf einem Sofa gemütlich machen. Ein Vorstandsmitglied von Next Beat, Emiko Sumika, sagte in einem Interview mit Kyodo News, Schlafen sei für eine effektive Arbeitsleistung der Angestellten genauso wichtig wie eine ausgeglichene Ernährung oder regelmäßiger Sport.





Mitarbeiter, die keine Überstunden machen und zu einer angemessenen Uhrzeit schlafen gehen, erhalten einen Anreiz. Bei der japanischen Heiratsvermittlungsagentur Crazy gilt eine Regelung, dernach Mitarbeiter, die mindestens sechs Stunden am Tag schlafen, Punkte erhalten. Die Punkte können sie in der firmeninternen Cafeteria gegen Essen oder Getränke einlösen. Die Angestellten können über eine App jährlich Punkte im Wert von 64.000 Yen, umgerechnet etwa 600 Dollar, sammeln.





Japaner leiden unter extremem Schlafmangel. Eine vom Unternehmen für medizinische Diagnostik Fujifilm durchgeführte Untersuchung ergab, dass etwa 93 Prozent der Japaner über 20 Jahren nicht genügend schlafen.





Eine Untersuchung durch die britische Tageszeitung „The Guardian“ bei Menschen in 28 Ländern ergab, dass Japaner im Durchschnitt täglich sechs Stunden und 35 Minuten schlafen. Der Weltdurchschnitt beträgt hingegen sieben Stunden und 20 Minuten. Das Ergebnis alarmierte das japanische Gesundheitsministerium, das seitdem seinen Bürgen empfiehlt, am Nachmittag etwa 30 Minuten lang ein Nickerchen zu halten.