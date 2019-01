Der Gelehrte Yi Hwang und seine Vorliebe für Pflaumenblüten

Yi Hwang이황 war einer der angesehensten konfuzianischen Gelehrten der Joseon-Zeit, doch nicht viele kennen seine romantische Seite. Mit 48 Jahren wurde er zum Gouverneur von Danyang berufen. Zu dieser Zeit musste er den Tod seiner Frau und seines Sohnes verarbeiten und zu allem Überfluss ging es mit seiner politischen Karriere bergab. Da traf er in Danyang eine Gisaeng namens Duhyang 두향. Das 18-jährige Mädchen bewunderte den konfuzianischen Gelehrten, der ihr gegenüber sein Herz öffnete und mit ihr lange Spaziergänge unternahm. Doch bald wurde Yi Hwang mit einem neuen Amt in einer anderen Stadt betraut und Duhyang schenkte ihm zum Abschied einen Pflaumenbaum. Es war das letzte Mal, dass sie sich sehen sollten. Yi Hwang schrieb daraufhin mehrere Gedichte über Pflaumenblüten und Duhyang soll eine kleine Hütte nahe des Weges errichtet haben, auf dem sie mit dem Gelehrten spazierenging, und den Rest ihres Leben sich nach ihm gesehnt haben.





Yi Hwangs Porträt ziert den 1000-Won-Geldschein und auf der Rückseite ist die Dosan-Akademie abgebildet, an der Yi Hwang unterrichtete, zusammen mit Pflaumenblüten. So sehr soll Yi Hwang die Pflaumenbäume geliebt haben, dass sein letzter Wunsch darin bestand, den Pflaumenbäumen Wasser zu geben. Von seinen zahlreichen Gedichten über Pflaumenbäume lautet eines wie folgt:





Ich treffe die Weisen durch vergilbte alte Schriften

und sitze kraftlos in diesem leeren Raum.

Durch die Pflaumenblüten draußen vor dem Fenster grüßt der Frühling,

sei nicht traurig, dass die Geomungo-Saite gerissen ist.





Manche denken, dass dieses Gedicht und das letzte Wort des Gelehrten der Gisaeng Duhyang galten. Yi Hwang könnte gemeint haben, dass man zwar dem Instrument Geomungo aufgrund der gerissenen Saiten keine Töne mehr entlocken kann, in seinem Herzen aber dennoch Musik erklingt. Übertragen auf ihre Beziehung bedeutet das vielleicht, dass sie zwar nicht zusammen sein können, Duhyang aber immer in seinen Gedanken war und sein wird. Da es keine Aufzeichnungen mehr gibt, die diese Interpretation belegen könnten, ist es den Menschen überlassen, ihrer Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen, um ein romantisches Bild von ihnen zu zeichnen und ihre Geschichte mit der Zeit immer mehr auszuschmücken.





Der Januar ist für gewöhnlich zu früh und zu kalt für Pflaumenblüten. Doch es gibt eine Art, die Mitte Januar bzw. im Dezember nach dem Mondkalender aufblüht. Diese Pflaumenblütenart trägt den Namen „Napwolmae“ 납월매 bzw. Dezember-Pflaumenblüten. Der Tempel Geumdunsa 금둔사 in Suncheon순천 im Süden des Landes ist bekannt für seine reizvollen Pflaumenblüten, die im späten Winter für leuchtende Farbakzente sorgen. Die in der Kälte und im Schnee blühenden Pflaumenblüten haben sicherlich in der Vergangenheit die Gelehrten dazu inspiriert, entgegen aller Schwierigkeiten standhaft und rechtschaffen zu bleiben. Während die Pflaumenblüten besonders unter den Gelehrten und Angehörigen der Oberschicht favorisiert wurden, bevorzugte das einfache Volk Kamelien. Eine rote Kamelienart blüht zu dieser Jahreszeit in der südlichen Region. Und in einem Volkslied über diese rote Kamelie heißt es voller Lebensfreude:





Gehen wir, gehen wir, gehen wir Kamelien pflücken.

Pflückt Bündel von Kamelien und presst Öl aus ihnen, um die Lampen anzuzünden,

Für die älteste Tochter fertigt Hochzeitskleidung an.

Hier lässt es sich gut leben.





Musik