Twice_Was ich in diesem Jahr am besten gemacht habe

Unsere Erinnerungen häufen sich wie der Schnee





Die Worte, die ich für dich übrig gelassen habe, schweben um mich und machen mich nervös





Stets fühlte ich mich einsam, aber nun bin ich im Dezember nicht mehr alleine





Was ich in diesem Jahr am besten gemacht habe, ist, dass ich dich getroffen habe, dass ich dich getroffen habe





Das Beste, was ich in diesem Jahr nicht gemacht habe, ist, dass ich mich nicht von dir getrennt habe, dass ich mit dir zusammen bin





So wie jetzt, so wie jetzt, so wie jetzt, mit dir für ewig zu zweit













잘하다 gut machen, in etwas gut sein

나는 노래를 잘한다 Ich kann gut singen.





제일 잘하다 am besten machen

요리를 제일 잘한다 Ich kann am besten kochen.

수학을 제일 잘한다 Ich bin in Mathe am besten