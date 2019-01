Vertreter von US-Hilfsorganisationen wollen Nordkorea besuchen

ⓒKBS News

Es wird erwartet, dass Besuche von Vertretern von US-amerikanischen Hilfsorganisationen in Nordkorea zustande kommen.





Einige Organisationen beantragten einen Nordkorea-Besuch oder planen dies. Dies erfolgt dank der Änderung der Position der US-Regierung. Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium Stephen Biegun sagte bei seinem Besuch in Südkorea im Dezember, dass Washington sein Reiseverbot gegen Nordkorea erneut prüfen wolle. Es wurde angedeutet, dass die USA ihren Staatsbürgern wieder Reisen nach Nordkorea für humanitäre Hilfszwecke erlauben wollen. Die USA hatten nach dem Tod des in Nordkorea monatelang festgehaltenen Studenten Otto Warmbier im Juni 2017 ihren Bürgern verboten, in das kommunistische Land zu reisen. Die USA präsentierten nun die humanitäre Hilfe quasi als beschwichtigende Maßnahme.





Dank des damaligen Südkorea-Besuchs von Biegun und der Sitzung der südkoreanisch-US-amerikanischen Arbeitsgruppe zu Nordkorea konnten weitere Fragen gelöst werden: Es konnte der erste Spatenstich für die Wiederherstellung der innerkoreanischen Eisenbahn- und Straßenverbindungen gefeiert werden. Da eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Nordkorea gewährt wurde, wurden Hindernisse für das innerkoreanische Projekt zur Bergung der Gebeine von Gefallenen im Koreakrieg beseitigt.





Im neuen Jahr entwickelte sich eine positive Stimmung für neue Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA, die Verwirklichung eines zweiten Gipfels steht unmittelbar bevor. Dies wurde durch die Lockerung der Einschränkungen für die humanitäre Hilfe durch die USA bewirkt und unterstützt. Laut der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha kann die humanitäre Hilfe zu korrespondierenden Maßnahmen der USA für Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung zählen. Kang nannte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch die Erklärung des Endes des Koreakriegs, humanitäre Hilfeleistungen und die Einrichtung eines ständigen Dialogkanals zwischen Nordkorea und den USA als Beispiele für solche Maßnahmen.





Beobachter sagen, dass die Meinung der Weltgemeinschaft für die Lockerung der Einschränkungen für die humanitäre Hilfe durch die USA eine Rolle gespielt habe. Schweden forderte dies, auch Großbritannien und Frankreich verlangten eine teilweise Lockerung.





Nun wird die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Ermöglichung von humanitären Hilfeleistungen zu einer schrittweisen Lockerung der Nordkorea-Sanktionen führt.