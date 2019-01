Daesung Eltec ist Spezialist für Auto-Infotainment-Produkte

© DAESUNG ELTEC

Wir stellen erneut ein koreanisches Unternehmen vor, das bei der IT- und Technologie-Messe Korea Tech Show 2018 große Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Diesmal geht es um Daesung Eltec, einen Hersteller von Komponenten für Fahrzeuge mit Internetzugang. Der Leiter des Software-Entwicklungsteams 2, Park Gil-soo, sagt:





Daesung Eltec schaut auf eine 40-jährige Geschichte der Entwicklung von Fahrzeug-Infotainment-Produkten und Diensten zurück. Mit seinen rund 800 Beschäftigten befindet sich das Unternehmen in Pyeongtaek. Es hat auch ein Forschungszentrum im westlichen Seouler Stadtteil Geumcheon-gu. Bei der Korea Tech Show zeigten wir das Advanced Driver Assistance System, welches wichtig ist für selbstfahrende Autos, ein Gesten-Erkennungsprodukt sowie einen Unfall-Datenrekorder.





Daesung Eltec belieferte nach seiner Gründung 1979 zunächst den japanischen Hersteller von Fahrzeug-Audiosystemen, Alpine. Dank der Partnerschaft erwarb das Unternehmen Technologien und entwickelte eigenständig verschiedene Produkte, Monitore, Verstärker und CD-Wechsler eingeschlossen. Der wichtigste Bereich war das Audio-, Video- und Navigationssystem für das In-Vehicle-Infotainment oder IVI. Das ist ein System, das Unterhaltungs- und Informationsfunktionen miteinander verbindet. 1983 entwickelte die Firma die IVI-Technologie der nächsten Generation und belieferte Unternehmen wie Samsung Electronics, Hyundai Mobis, Renault Samsung Motors und GM Korea:





Eines unserer Produkte nutzt die Technologie für die Gestenerkennung auf der Grundlage von Stereokameras. Die Kamera beobachtet die Bewegung der Gelenke der Fahrerhände und versteht, wie die Geräte im Fahrzeug betrieben werden. Die gesammelten Bewegungsdaten auf der Basis von Deep-Learning-Algorithmen interagiert mit dem Infotainment im Auto. Auf diese Weise können die Geräte mit Handgesten allein kontrolliert werden. Im Moment ist es noch ein Testprodukt, doch wir weiten die Gestenerkennung auf das In-die-Luft-Schreiben aus.





Geräte in Fahrzeugen, die mit KI-Lautsprechern ausgestattet sind, können von den Fahrern über das Sprechen mit dem Infotainmentsystem kontrolliert werden. Doch die meisten Fahrer berühren noch immer Knöpfe, um die Lautstärke oder die Navigation zu regeln. Das kann ablenken und das Unfallrisiko erhöhen. Das Produkt von Daesung Eltec verringert das Risiko durch den Betrieb der Fahrzeuggeräte durch Handgesten. Das IVI-System ist mit der Erkennungssoftware durch ein dreidimensionales Kameramodul verbunden:





© DAESUNG ELTEC

Nicht viele Unternehmen stellen Gesten-Erkennungsprodukte her. Während einige Produkte in teuren, luxuriösen Automarken auf Versuchsbasis eingebaut sind, wurden solche Produkte hier in Korea noch nicht eingeführt. Wir wollen die Technologie zu einem günstigen Preis an die einheimischen Autohersteller liefern. Noch sind wir in der Forschungsphase, doch ich bin mir sicher, sie wird in den nächsten fünf Jahren verbreitet sein.





Daesung Eltec hat Zukunftstechnologien erforscht, seitdem es 2017 als eines der Unternehmen für nationale Entwicklungsprojekte ausgewählt wurde:





Wir haben auch eine integrierte IVI-Plattform ausgestellt, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden in Korea und im Ausland befriedigt. Bei einem Audiosystem zum Beispiel können die Sendestandards je nach Land variieren. Korea hat ein digitales Multimedia-Sendesystem, während woanders ein Radiodatensystem gebraucht wird. Unsere neue Technologie kann spezifische Bedürfnisse oder Funktion auf einer Plattform integrieren. Die neue Plattform kann je nach Absicht des Nutzers bestimmte Funktionen hinzufügen oder entfernen, wie wenn man etwa Legoklötze zusammensetzt.





Das Audio-, Video- und Navigations- oder kurz AVN-System des Unternehmens ermöglicht es dem Fahrer, verschiedene Smartphone-Funktionen hinter dem Steuer auszuführen. Das System bietet Infotainment-Dienste, über die die Fahrer mit ihrem Fahrzeug kommunizieren können. Verschiedene In-Car-Softwareprogramme werden aktualisiert. 2016 erhielt das Unternehmen Zertifizierungen für Apples „CarPlay“ und Googles „Android Auto“, die Apps auf Smartphones mit dem Auto verbinden:





Wir bieten unsere Produkte einheimischen Autoherstellern an und exportieren sie auch in andere Länder. Unser Ziel ist es, zu einem bekannten globalen IVI-Partner zu werden, der sich durch innovative Technologie auszeichnet und vernetzte Fahrerfahrungen ermöglicht.