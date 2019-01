Die politischen Organisationen in Nordkorea

© YONHAP News

Wie das politische System im sozialistischen Nordkorea funktioniert, ist für Außenstehende oft noch ein Rätsel. Zur Struktur der politischen Organisationen in dem weithin abgeschotteten Land sagt der Experte Cha Moon-seok vom Institut für die Wiedervereinigungs-Erziehung:





Das politische System in Nordkorea umfasst im Prinzip die Arbeiterpartei, die zentralen staatlichen Behörden sowie die Justizinstitutionen. Die herrschende Arbeiterpartei übt die größte politische Macht aus. Zu den Behörden gehören die Kommission für Staatsangelegenheiten als das wichtigste Entscheidungsgremium, die Oberste Volksversammlung, die das Pendant des südkoreanischen Parlaments ist, sowie der Verwaltungskörper des Kabinetts. Die Justizinstitutionen schließen das Büro der obersten Staatsanwaltschaft und das oberste Gericht ein. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist der Vorsitzende der Arbeiterpartei und der Kommission für Staatsangelegenheiten sowie Oberbefehlshaber der Volksarmee.





Nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 wurde Nordkorea unter der Führung der Sowjetunion gegründet, die den Norden der koreanischen Halbinsel besetzt hatte. Nordkorea übernahm das sowjetische Modell und fügte eigene Elemente des politischen Systems hinzu. Wie in anderen sozialistischen Ländern sollte die Partei in Nordkorea die Führung übernehmen. Doch fand sich nur in Nordkorea eine Ein-Personen-Herrschaft in Verbindung mit einer Machterbfolge in dritter Generation:





Von der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Koreas, wie Nordkoreas offizielle Bezeichnung ist, im September 1948 bis Mitte der 50er Jahre hielt prinzipiell das Kabinett die Macht in Händen. Doch nach größeren politischen Säuberungsaktionen im August 1956 und in den 60er Jahren festigte das Land die Herrschaft Kim Il-sungs, die von der Arbeiterpartei und der Bevölkerung unterstützt wurde. Die Partei wurde von der Gruppe um Kim Il-sung dominiert. Sie war effektiv Kims Partei, die auch das Staatssystem anführte. Kims Ein-Personen-Herrschaft wurde in der sozialistischen Verfassung von 1972 offiziell anerkannt.





In den Anfangsjahren gründete die herrschende Ideologie auf dem Marxismus-Leninismus. Doch in der sozialistischen Verfassung von 1972 wurde festgeschrieben, dass die Aktivitäten des Staates von der Juche-Idee geleitet würden. Juche bedeutet so viel wie „auf sich selbst gestellt“. 1980 wurde Kims Juche-Idee zur offiziellen Führungsideologie bestimmt. Im Jahr 2010 betonte Nordkorea die „Kim Il-sung-Doktrin“ in der Einleitung zu den Statuten der Arbeiterpartei, um das System des obersten Führers zu festigen. Die Einleitung galt als Präambel der Verfassung:





Die Arbeiterpartei dient dem obersten Führer, der die absolute Macht innehat. Die Partei steht damit über anderen politischen Organisationen. Das offizielle Entscheidungsgremium der Partei ist der Parteikongress, der die Politik und die Strategien festlegt. In der Zeit, in der kein Kongress abgehalten wird, managt das Zentralkomitee alle Parteiaktivitäten. Das Zentralkomitee hat einige einflussreiche Gremien wie das politische Büro und das Ständige Komitee des Politbüros. Das Exekutiv-Politbüro führt die Parteivorhaben zwischen den Parteikongressen aus. Unter dem Zentralkomitee befindet sich die Abteilung für die Organisation und Führung. Sie ist so mächtig, dass sie auch als Partei innerhalb der Partei genannt wird.





Die Arbeiterpartei wurde 1945 gegründet. Mehr als 16 Prozent der nordkoreanischen Bevölkerung sind Mitglieder. Der Parteikongress wurde in der Vergangenheit nur selten abgehalten. Die meisten Weisungen werden vom Zentralkomitee beschlossen, das alle sechs Monate zusammentritt. Als einer der einflussreichsten Funktionäre gehört neben der Schwester des jetzigen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, und dem Sekretariatsleiter der Kommission für Staatsangelegenheiten, Kim Chang-son, der auch als de-facto-Stabschef des Machthabers gilt, der Vizedirektor der Abteilung für Organisation und Führung, Jo Yong-won. Das System beruht, zumindest im Prinzip, auf den Säulen der Legislative, der Regierung und der Justiz:





Die Oberste Volksversammlung beschließt, ändert und ergänzt die Verfassung sowie die einzelnen Gesetze. Auch bestimmt sie die politischen Grundprinzipien. Anders als in Südkorea die Nationalversammlung ist sie jedoch ein Scheinparlament, das alles billigt, was die Arbeiterpartei entscheidet. Das Kabinett ist allgemein für die Ausführung der Politik und die Verwaltungsangelegenheiten zuständig einschließlich der Budgetplanung. Auch die Rechtsinstitutionen in Nordkorea unterscheiden sich von den gesetzausführenden Behörden in Südkorea. Es ist schwierig zu sagen, dass von ihnen unabhängige und neutrale Urteile erwartet werden können, weil diese in von der Arbeiterpartei gemacht werden.





Die Karriere in der Partei ist der eigentliche Weg zu einer Machtposition. Die Partei wurde unter Kim Jong-un wieder gestärkt:





Der frühere Machthaber Kim Jong-il wurde in den 1980er Jahren zum Nachfolger bestimmt, er trat nach dem Tod seines Vaters Kim Il-sung 1994 die Macht an. Nicht lange danach gab es eine Hungersnot in Nordkorea und die Wirtschaft geriet in die Krise. Das Land förderte die Militär-Zuerst-Politik und die Volksarmee spielte eine größere Rolle. Nach dem Tod von Kim Jong-il stellte dessen Sohn Kim Jong-un die parteizentrierte Politik wieder her:





Unter Kim Jong-il wurde die Nationale Verteidigungskommission das höchste Entscheidungsgremium, das auch Abkommen mit anderen Staaten ratifizierte. Kim Jong-un benannte das Gremium in die Kommission für Staatsangelegenheiten um. Die Aktion sollte auch das mächtige Militär besser unter Kontrolle bringen:





Im Zuge der Veränderungen ist eine Abkehr von den früheren politischen Strukturen unvermeidlich. Falls die Arbeiterpartei das Land in die gewünschte Richtung führt, könnte Nordkorea positive Veränderungen erfahren. Öffnung und Reformen erfordern Sachkenntnis in der Politik und Wirtschaft. Zu diesem Zweck müssen die Regierungsbehörden und politischen Organisationen sich strukturellen Änderungen unterziehen. Wenn es sich öffnet, sollte das politische System Nordkoreas flexibel genug sein, um Veränderungen vorzunehmen und es könnte möglicherweise demokratischer werden.