Interessante Suchwörter der letzten Tage

Die koreanische Halbinsel war am vergangenen Wochenende und in den ersten Tagen dieser Woche von einem Feinstaubteppich überzogen. Zu den im Inland verursachten luftverschmutzenden Stoffen kam eine große Menge an Feinstaub aus China hinzu. Um die zwischenstaatliche grenzüberschreitende Auswirkung der Luftverschmutzung festzustellen, haben die drei Staaten Südkorea, China und Japan seit 2000 gemeinsame Forschungen durchgeführt. China hat aber im vergangenen Jahr plötzlich die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse verweigert. In dem Bericht heißt es, dass nach der Analyse des Ultrafeinstaubs im Inland im Jahr 2013 46% im Inland entstanden waren, 41% aus China und 13% aus Nordkorea kamen. Auch der 2006 erstellte gemeinsame Forschungsbericht enthält diese Informationen, und in dem Bericht erkannte die chinesische Regierung selbst die Auswirkung von Feinstaub aus China auf die koreanische Halbinsel an. China behauptet aber nun, dass es den von der südkoreanischen Regierung vorgelegten Daten an Vertrauenswürdigkeit mangele. Die Ausgangsdaten würden sich auf die Emissionsmenge von Schadstoffen im Jahr 2010 beziehen. Daher sei die seit 2013 verbesserte Luftqualität nicht berücksichtigt worden. Die südkoreanischen Wissenschaftler sind aber anderer Meinung und vertreten die Position, dass Chinas Anteil an der Feinstaubbelastung in Südkorea immer noch groß ist. Die Umweltministerien beider Länder wollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres Forschungsergebnisse auf der Grundlage der neuesten Emissionsdaten Chinas veröffentlichen. Viele Netzbürger meinen, dass sie verwirrt seien, weil die Medienberichte über die Hauptverursacher von Feinstaub in Korea jedes Mal anders seien. Wichtig und dringend erforderlich sei jetzt nicht, wer die Feinstaubbelastung verursacht hat, sondern welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden können.





Heute vor einer Woche kenterte ein 10 Tonnen-Klasse-Angelboot mit 14 Personen an Bord im Südmeer vor Tongyoung nach einer Kollision mit einem großen Frachtschiff der 3.300 Tonnen-Klasse. Dabei verloren drei Menschen ihr Leben, und zwei Personen wurden vermisst. Zu den Toten gehört auch der Kapitän des Angelschiffes. Die Passagiere der Angelschiffe sind dazu verpflichtet, eine Rettungsweste zu tragen. Die drei Toten trugen alle keine Rettungsweste. Experten der maritimen Sicherheit weisen darauf hin, dass zurzeit das Angeln als Hobby sehr beliebt ist und wegen der verstärkten Konkurrenz zwischen den Angelbooten ein solches Unglück vorherzusehen war. Derzeit erfreut sich ein Fernsehunterhaltungsprogramm mit dem Titel ´Städtische Angler´ sehr großer Beliebtheit, so dass die Zahl der Hobbyangler stark gestiegen ist. Im Jahr 2017, in dem die Sendung startete, betrug die Zahl der Nutzer von Angelschiffen 4,1 Millionen. Damit war die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 21% gestiegen. Gegenwärtig müsste sie noch weiter gestiegen sein. Damit hat aber auch die Zahl der Unfälle zugenommen. Nach Informationen der Seepolizei ereigneten sich 2014 87 Angelboot-Unfälle. Diese Zahl stieg 2017 stark auf 263, und im selben Zeitraum ist die Zahl der dadurch gestorbenen Menschen von 43 um über das Doppelte auf 105 gestiegen. Die meisten Angelboote sind für einen Tag im Einsatz. Sie starten meistens frühmorgens und kehren gegen 4 oder 5 Uhr nachmittags an Land zurück. Dies hat damit zu tun, dass die meisten städtischen Hobbyangler abends wieder nach Hause, meistens nach Seoul, zurückkehren müssen. Daher ist es für die Kapitäne von Angelschiffen wichtig, dass sie in kurzer Zeit viele gute Stellen ansteuern, um viele Kunden gewinnen zu können. Die Zahl der Hobbyangler ist explosiv gestiegen, während die guten Stellen zum Angeln begrenzt sind. Deshalb fahren die Angelboote von frühmorgens an wetteifernd in großer Geschwindigkeit zu den besten Fangorten, so dass leicht ein Unfall passieren kann. Problematisch ist auch das mangelnde Sicherheitsbewusstsein in Bezug auf das Tragen von Rettungswesten. Das wurde auch von vielen Netzbürgern kritisiert.





Das Interesse der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass im vergangenen Jahr Geldscheine und Münzen im Wert von 4,26 Billionen Won, umgerechnet rund 3,8 Milliarden Dollar, beschädigt wurden. Die Koreanische Notenbank gab am Mittwoch bekannt, dass im vergangenen Jahr 62,7 Millionen beschädigte Geldscheine und Münzen im genannten Nennwert entsorgt worden sind. Der Wert der entsorgten Geldscheine und Münzen ist damit gegenüber dem Jahr 2017 um 439,4 Millionen Dollar gestiegen. Die Kosten für die Ersetzung der beschädigten Geldscheine und Münzen durch neue betrugen etwa 57 Millionen Dollar. Die Zahl der entsorgten Geldscheine beträgt 590 Millionen mit einem Nennwert in Höhe von 4,25 Billionen Won, rund 3,8 Milliarden Dollar. Stapelte man die im vergangenen Jahr entsorgten Geldscheine auf, dann würde der Turm insgesamt 62,5 Kilometer hoch sein. Diese Höhe entspricht dem 23-Fachen des rund 2.740 Meter hohen Berges Baekdu an der nordkoreanischen Grenze zu China und dem Siebenfachen des Mount Everest. Die Zahl der entsorgten Münzen lag bei 37 Millionen im Nennwert von rund 2 Millionen Dollar. 55% der entsorgten Geldscheine wurden durch Feuchtigkeit beschädigt, weil man sie falsch aufbewahrt hatte. 34,1% sind zum Teil verbrannt. Viele Netzbürger schrieben, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass so viele Menschen so viel Bargeld zuhause oder privat aufbewahren, und dass die Geldscheine so stark beschädigt werden.