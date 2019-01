Wegen Jeju-Aufstands Verurteilte de facto freigesprochen

ⓒKBS News

Im Zuge der Niederschlagung des Jeju-Aufstands von 1948 bis 1954 sind viele Bewohner der Insel Jeju getötet worden.





Auf den Jeju-Aufstand wurde ein Schlaglicht geworfen, nachdem im Januar 2000 ein Sondergesetz zu dem Ereignis erlassen worden war. Am 28. August jenes Jahres wurde ein Ausschuss für die Klärung der Wahrheit und Wiederherstellung der Ehre der Opfer gebildet. Das Komitee definierte den Fall als Ereignis, bei dem im Zuge bewaffneter Zusammenstöße zwischen den Rebellen und den Truppen sowie der Niederschlagung durch die Truppen zahlreiche Bewohner zum Opfer fielen. Das Ereignis wurde laut dem Komitee am 1. März 1947 ausgelöst und endete am 21. September 1954.





Am 1. März 1947 feuerte die Polizei Schüsse in die Menge, die sich für eine Zeremonie zum Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März versammelt hatte. Bei der Kundgebung wurde ein Kind von dem Huf des Pferdes eines berittenen Polizisten getroffen, was zu einem Zusammenstoß zwischen Demonstranten und der Polizei führte. Die Polizei nahm fälschlicherweise an, dass die Demonstranten eine Polizeistation angreifen wollten, und schoss in die Menge. Aus diesem Anlass rief die Arbeiterpartei Süd-Joseons, eine kommunistische Partei in Südkorea, zu einem Generalstreik auf. Die Behörden versuchten, die Linksorientierten zu bekämpfen.





Am 3. April 1948 griffen etwa 350 bewaffnete Mitglieder der Arbeiterpartei zwölf Polizeistationen und auch Häuser von führenden Mitgliedern rechtsorientierter Organisationen auf Jeju an. Auch diesmal trafen die Behörden keine grundlegenden Maßnahmen, sondern unterdrückten die Rebellen gewaltsam, was auf Widerstand von Einwohnern stieß. Es kam zu Gefechten zwischen den Rebellen und Truppen, dabei wurden viele Bewohner getötet. Die Rebellen überfielen Dörfer, um Nahrungsmittel zu besorgen. Die Truppen nahmen sie wahllos fest und richteten sie im Schnellverfahren hin.





Die Truppen verboten am 17. Oktober 1948 den Zutritt zu den Orten, die mehr als fünf Kilometer von der Küstenlinie entfernt liegen, und zu den Berggebieten. Die Zahl der Rebellen sank Ende November 1953 auf elf. Das Zutrittsverbot wurde am 21. September 1954 aufgehoben.





Die Zahl der Todesopfer des Jeju-Aufstandes beträgt nach offiziellen Schätzungen 14.000. Jedoch wird vermutet, dass es mehr Opfer gab.