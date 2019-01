Neue Raketenabwehrstrategie der USA vorgestellt – Nordkorea als besondere Bedrohung bezeichnet

ⓒKBS News

Die USA haben eine neue Raketenabwehrstrategie vorgestellt, als Kim Yong-chol, Vizevorsitzender der nordkoreanischen Arbeiterpartei, in die USA flog.





Die neue Strategie sieht vor, Abfangwaffen im Weltraum zu stationieren, um diese beim Start feindlicher Raketen aufzuspüren und abzufangen. Sie unterscheidet sich somit deutlich von der bisherigen Strategie, die auf der Technologie bodengestützter Abfangraketen beruhte. Beim Start ist die Geschwindigkeit einer Rakete relativ gering, daher ist sie leichter abzufangen. Ein leichteres Abfangen bedeutet, dass Angriffswaffen des Feindes unwirksam werden.





Nach der neuen Strategie ist der Einsatz vorhandener strategischer Waffen wie des Kampfjets vom Typ F-35 beim Abheben einer feindlichen Rakete vorgesehen. Neben der Abwehr ballistischer Raketen ist darin die Abwehr von Marschflugkörpern und hypersonischen Raketen eingeschlossen.





Bei der Veröffentlichung des entsprechenden Berichts, Missile Defense Review, betonte US-Präsident Donald Trump, Washington werde die Amerikaner vor allen Typen von Raketenangriffen schützen. Das Ziel sei, sicherzustellen, dass man jede gegen die USA abgefeuerte Rakete aufspüren und zerstören könne – überall und jederzeit.





In dem Bericht wurde Besorgnis über die fortschreitenden Raketenfähigkeiten Nordkoreas, des Irans, Russlands und Chinas geäußert. Nordkoreas Raketen wurden als außergewöhnliche Bedrohung bezeichnet. Es komme der Zeitpunkt näher, dass nordkoreanische Raketen das US-Festland angreifen könnten. Zum Iran hieß es, dass Interkontinentalraketen (ICBM) in Dienst gestellt werden könnten. In Hinsicht auf China und Russland wurde von großen und raffinierten ICBM-Bedrohungen gesprochen. Die USA setzten auf die Abschreckung, um ihr Festland zu schützen, hieß es.





Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen Raketenabwehrstrategie erregt Aufmerksamkeit. Denn Kim Yong-chol besucht derzeit die USA. Die neue Strategie stellt zwar ein strategisches Vorgehen gegen die Verbesserung der Raketenfähigkeiten potenzieller Feinde der USA dar. Jedoch hat sie eindeutig den Nebeneffekt, als Druckmittel gegen Nordkorea zu dienen, egal ob die USA dies beabsichtigten oder nicht. Die USA könnten somit in den Verhandlungen mit Nordkorea die Oberhand bekommen.