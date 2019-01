Sexuelle Gewalt im Sport versetzt Südkoreanern einen Schock

ⓒKBS News

Mehrere Sportlerinnen haben sich mit Berichten über erlittene sexuelle Gewalt und Nötigung an die Öffentlichkeit gewagt. Die derzeitige „Me-Too-Bewegung“ in Sportkreisen wurde von der Olympiasiegerin im Shorttrack Shim Suk-hee angestoßen.





Shim verklagte Ende letzten Jahres ihren Ex-Coach wegen des Vorwurfs, sie wiederholt vergewaltigt und genötigt zu haben. Sie sei über einen Zeitraum von mehreren Jahren sexuell missbraucht worden. Die ‚Allianz der jungen Eislaufsportler‘ gab daraufhin bekannt, dass es sechs weitere Opfer gebe, die ihren Coach der sexuellen Gewalt und Nötigung bezichtigten. Die frühere Judoka Shin Yu-yong teilte am Montag mit, ihren früheren Trainer wegen mehrmaligen Vergewaltigungen verklagt zu haben.





Laut Daten des koreanischen Sportverbands gab es in den letzten fünf Jahren 124 Fälle, in denen Personen aus Sportkreisen wegen sexueller Gewalt und verbaler Gewalt diszipliniert wurden. Meistens kamen aber die Täter mit milden Strafen davon, sodass sich der Zustand nicht verbesserte. Grund für die wiederholten Übergriffe ist, dass Spitzensportler in Korea nach einem Lehrlingssystem ausgebildet werden. Trainer haben einen großen Einfluss auf die Karriere, und wer sich nicht fügt, dem kann die Karriere verbaut werden.





Die Regierung hat beschlossen, die Täter in Zukunft strenger zu bestrafen, eine flächendeckende Untersuchung zu sexueller Gewalt in Sportkreisen durchzuführen und hierfür das bezügliche Gesetz zu ändern. Darüber hinaus sollen Beratungen und Präventionsprogramme durchgeführt werden, um ähnlichen Fällen vorzubeugen.