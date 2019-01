Korea leidet unter Feinstaubbelastung

ⓒYONHAP News

Die Koreaner leiden derzeit unter einer besonders hohen Feinstaubbelastung. Vom 13. bis 15. Januar wurden in Seoul und der Hauptstadtregion erstmals an drei Tagen in Folge Notmaßnahmen gegen den Feinstaub in Kraft gesetzt. In Seoul, Incheon und der nahegelegenen Provinz Gyeonggi galt für Fahrzeuge von öffentlichen Einrichtungen und Behörden das im Wechsel geltende Fahrverbot, je nach dem ob die Endziffer des Kennzeichens gerade oder ungerade ist. An Baustellen wurde die Arbeitszeit verkürzt und veraltete Diesel-Fahrzeuge wurden schärfer kontrolliert.





60 Prozent des Feinstaubs besteht aus Sulfaten und Nitraten, die durch eine Reaktion von giftigen Stoffen in der Luft entstehen. Die Luftschadstoffe werden von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO als äußerst krebserregend eingestuft.





Eine vor zwei Jahren vom nationalen Umweltforschungsinstitut erstellte Studie ergab, dass 46 Prozent der Luftschadstoffe in Südkorea im Land selbst erzeugt werden. 41 Prozent der schädlichen Partikeln stammten aus China und die restlichen 13 Prozent aus Nordkorea und anderen Ländern. China hält dem entgegen, dass die seit 2013 verbesserte Luftqualität in der Volksrepublik in der Studie nicht berücksichtigt worden sei.





Zur Bekämpfung der Luftverschmutzung soll ab dem 15. Februar die für den öffentlichen Bereich gültige Regulierung auch für den privaten Sektor gelten. Dazu gehören teilweise Fahrverbote für Dienstfahrzeuge und ein vorübergehender Betriebsstopp bei Feinstaub emittierenden Einrichtungen.





Darüber hinaus ist es notwendig, dass Südkorea, China und Japan bei der Bekämpfung des Feinstaubs aus China eng zusammenarbeiten. Auch die in Zusammenhang mit der Feinstaubbelastung wieder entfachte Debatte um den Atomausstieg sollte zu gründlichen Nachforschungen führen, damit in der Frage ein Konsens erzielt werden kann.