Südkorea bezeichnet Nordkorea nicht mehr als Feind

Im südkoreanischen Verteidigungsweißbuch für 2018 wird Nordkorea nicht mehr als „Feind“ bezeichnet. Nordkorea provozierendes Vokabular wie „Kill Chain“ und „Massive Bestrafung und Vergeltung“ wurden ebenfalls gestrichen. In dem neuen Grundlagendokument werden sämtliche Kräfte, die die Souveränität, das Territorium, die Bürger und das Vermögen der Republik Korea bedrohen und verletzen, als Feind definiert.





In dem Verteidigungsweißbuch von 1995 wurde Nordkorea erstmals als „Feind“ und zwar als „Hauptfeind“ bezeichnet. Im Anschluss an den innerkoreanischen Gipfel 2000 wurde die Formulierung herausgenommen und nach dem Bombardement von Yeonpyeong 2010 wieder eingeführt.





In Zusammenhang mit den militärischen Trends in Nordkoreas heißt es unter anderem, Nordkorea habe Raketenwerfer des Kalibers 122 mm und 200 mm zusätzlich produziert und in der Grenzgegend stationiert. Es seien spezielle Geschosse wie hinsichtlich der Reichweite verbesserte gelenkte Artilleriegeschosse und präzisionsgelenkte Munition entwickelt und in Dienst gestellt worden.





Zur nordkoreanischen Kompetenz im Atombereich heißt es, das Land verfüge über etwa 50 Kilogramm für den Bau von Kernwaffen. Nordkorea besitze zudem eine große Menge an hochangereichertem Uran. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit seiner ballistischen Interkontinentalraketen habe man noch nicht feststellen können, ob sich das kommunistische Land die Technik des Wiedereintritts von Sprengköpfen in die Atmosphäre gesichert habe. Um dies zu beurteilen, müssten zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden.





Das neue Verteidigungsweißbuch berücksichtigt das innerkoreanische Verhältnis unter einem veränderten Sicherheitsklima und spiegelt die Position der südkoreanischen Streitkräfte wider, die den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel unterstützen müssen. In dem Dokument wird jedoch weiterhin vermerkt, dass Nordkoreas Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung für die Sicherheit der koreanischen Halbinsel darstellten.