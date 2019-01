Über das Umziehen. Folge 3

© NEWSIS

In Korea geht ein Umzug sehr flott über die Bühne, wenn er von einem professionellen Umzugsservice durchgeführt wird. Im Falle eines Mehrpersonen-Haushalts ist so ein Service sehr zu empfehlen, aber wenn man alleine umzieht, kann man darauf auch verzichten – wenn man gute Freunde hat, die einem Beim Transport des Umzugsgepäcks helfen. Beim Umzugsservice läuft alles genau nach Plan, beim individuellen Umzug ist oftmals ein gewisses Improvisationstalent erforderlich, aber im Improvisieren sind die Koreaner wirklich große Klasse. Das konnte ich auch damals feststellen, vor ein paar Jahren, als ich einem Freund beim Umzug geholfen habe. Der Umzug war interessant genug, dass ich damals gleich aufgeschrieben habe, was wir erlebt haben, und welch wundersamen Verlauf die ganze Geschichte nahm.