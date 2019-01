Arbeitslosenleistungen 2018 auf Rekordhoch gestiegen

ⓒYONHAP News

Die gezahlten Arbeitslosenleistungen haben letztes Jahr den bisher höchsten Stand erreicht. Dahinter stecken drei Ursachen. Diese sind die Zunahme der Arbeitslosenzahl sowie der Zahl der Mitglieder der Arbeitslosenversicherung und der Anstieg der Untergrenze der Leistungen für die Stellensuche.





Die größte Ursache war die gestiegene Anzahl der Arbeitslosen infolge der verschlechterten Beschäftigungslage. Letztes Jahr bezogen 1,39 Millionen Menschen Arbeitslosenleistungen. Das sind 9,3 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr.





Unter den Industriezweigen wurde in der Bauindustrie so viel wie in keiner anderen Branche ausgezahlt. Etwa 155.000 Menschen erhielten Arbeitslosenunterstützung in Höhe von 707,3 Milliarden Won (628 Millionen Dollar). Das Volumen der Zahlungen wuchs um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Zahl der Empfänger um über 34 Prozent. Unter den Altersgruppen wuchs die Zahl der Empfänger bei Menschen in ihren Fünfzigern und Sechzigern deutlich. Die Zahl stieg jeweils um zwölf und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 340.000 und 247.000.





Die Zunahme der Zahl der Mitglieder der staatlichen Arbeitslosenversicherung ist ein weiterer Grund. Die Zahl legte um 472.000 gegenüber dem Vorjahr auf 13,41 Millionen Ende Dezember zu.





Die Untergrenze der Leistungen für die Stellensuche stieg um 16,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 54.216 Won am Tag. Diese Zuschüsse machen den größten Teil der Arbeitslosenleistungen aus und werden gezahlt, während Arbeitslose nach einem Arbeitsplatz suchen. Der Anstieg der Untergrenze wird auf den Zuwachs des gesetzlichen Mindestlohns zurückgeführt.





Ein zuständiger Regierungsbeamter betrachtete das vergrößerte Volumen der gezahlten Arbeitslosenleistungen als Ergebnis der Erweiterung des sozialen Sicherheitsnetzes. Das ist zum Teil wahr. Jedoch kann nicht geleugnet werden, dass die Verschlechterung der Beschäftigungslage die entscheidende Ursache ist. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen erreichte letztes Jahr den höchsten Stand seit der Devisenkrise. Von insgesamt 1,07 Millionen Arbeitslosen waren 154.000 Langzeitarbeitslose, das waren 9.000 mehr als im Jahr 2017. Langzeitarbeitslose sind Personen, die seit mehr als sechs Monaten eine Stelle suchen.