Zweites Treffen zwischen Kim und Trump wird wahrscheinlicher

Es wird immer wahrscheinlicher, dass ein zweiter Gipfel zwischen Nordkorea und den USA stattfindet. Jedoch sagen einige Beobachter, dass es noch kein Anzeichen für die Verringerung der Differenzen zwischen beiden Ländern gebe.





Während das erste Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump eher von symbolischer und deklarativer Bedeutung war, müssen bei ihrem zweiten Treffen konkrete Fortschritte gemacht werden. Deshalb waren die Verhandlungen auf Arbeitsebene und hochrangiger Ebene für ein zweites Spitzentreffen Schwierigkeiten ausgesetzt. Der jüngste Besuch von Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, in Washington erregte Aufmerksamkeit, da dies als Schüssel für eine Überwindung des Problems galt.





Die Ergebnisse von Kims Besuch sind komplex. Zwar hieß es, dass ein zweiter Gipfel stattfinden werde. Jedoch gibt es kein Anzeichen für eine Annäherung zwischen Washington und Pjöngjang. Trump sagte, dass ein Land für sein zweites Treffen mit Kim Jong-un ausgesucht worden sei. Der Schauplatz werde später bekannt gegeben. Er drückte Zufriedenheit mit seinem Treffen mit Kim Yong-chol am Freitag aus und sprach von einem unglaublich guten Treffen. Danach deutete Washington Fortschritte an. Es wurden Fotos vom Treffen zwischen Trump und Kim veröffentlicht und bekannt gegeben, dass ein Schreiben von Kim Jong-un an Trump übermittelt worden sei. Dass der Ort und Termin für den zweiten Gipfel nicht veröffentlicht wurden, wurde jedoch als Anzeichen für eine ausbleibende Annäherung gedeutet.





Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, es habe kein Anzeichen dafür gegeben, dass die Differenzen über Washingtons Forderung gegenüber Nordkorea nach dem Verzicht auf das Atomwaffenprogramm und Pjöngjangs Forderung nach einer Aufhebung der Sanktionen verringert worden seien. In diesem Zusammenhang sind Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence bemerkenswert. Er sagte, dass die USA beim zweiten Gipfel Nordkorea die Erwartung übermitteln würden, konkrete Maßnahmen zu treffen, um die von Kim Jong-un versprochene Denuklearisierung zu verwirklichen.





Die USA verlangen von Nordkorea die Einfrierung seines Atomprogramms einschließlich der Schließung der Atomanlage in Yongbyon. Nordkorea fordert korrespondierende Maßnahmen der USA, darunter die Einrichtung eines Verbindungsbüros und eine Lockerung der Sanktionen.