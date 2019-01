Fußball-Asienmeisterschaft: Südkorea trifft in Achtelfinale auf Bahrain

© YONHAP News

Die südkoreanische Nationalelf tritt bei der Fußball-Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit guten Aussichten auf ein Weiterkommen gegen Bahrain an. Ki Sung-yong der im Mittelfeld dirigiert, muss zwar wegen einer Verletzung, die er sich im Spiel gegen die Philippinen zugezogen hat, für den Rest des Turniers aussetzen, das Torjäger-Duo Son Heung-min und Hwang Ui-jo ist jedoch derzeit in Topform.





Die Mannschaft unter Cheftrainer Paulo Bento hatte sich als Gruppenerster für die Endrunde qualifiziert. Morgen am Dienstag spielt sie im Achtelfinale gegen Bahrain. In den ersten beiden Gruppenspielen hatte sich die Mannschaft angesichts der dicht stehenden Abwehrreihen des Gegners schwer getan. Seitdem sich Son Heung-min der Mannschaft angeschlossen hat, spielt sie wie verändert. Son dirigiert in der Offensive und sorgt dafür, dass sich die Spieler bei Angriffen schneller bewegen. Gegen China holte er einen Strafstoß heraus und bereitete durch einen brillanten Eckstoß den zweiten Treffer vor.





Der Achtelfinalgegner Bahrain ist als Gruppenritter in die Endrunde vorgestoßen. Die bisherige Bilanz spricht für Südkorea. Bislang gab es für Südkorea gegen Bahrain zehn Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Es ist anzunehmen, dass Bahrain als Außenseiter versuchen wird, irgendwie über die Zeit zu kommen und sich in ein Elfmeterschießen retten will. Die Taktik Südkoreas muss daher darin bestehen, so schnell wie möglich den Führungstreffer zu erzielen. Die Abwehr ist der größte Schwachpunkt der arabischen Mannschaft.





Die vietnamesische Mannschaft unter dem aus Südkorea stammenden Cheftrainer Park Hang-seo hat es bei der Asienmeisterschaft überraschend ins Viertelfinale geschafft. Dank Zusatzpunkten für ihr faires Spiel schaffte es die Mannschaft knapp ins Achtelfinale. Im gestrigen Achelfinalspiel gewann sie mit 4:2 gegen Jordanien. Der Sieger wurde im Elfmeterschießen ermittelt. Cheftrainer Park sagte, Vietnam habe nicht so viele gute Spieler wie andere starke Mannschaften. Die Spieler besäßen aber einen starken Teamgeist.