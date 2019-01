Team Korea ist bei Handball-WM nicht weitergekommen

© YONHAP News

Bei der in Deutschland und Dänemark ausgetragenen Handball-WM der Männer ist die Einheitsmannschaft Süd- und Nordkoreas nicht weitergekommen. Im gestrigen letzten Spiel um Platz 21 verlor die Mannschaft gegen Saudi-Arabien mit 26:27. Den Tag davor hatte das Team Korea Japan mit 27:25 geschlagen und immerhin den ersten Sieg einer gesamtkoreanischen Mannschaft im Handball feiern können.





Im Kader waren 16 Spieler aus Südkorea und vier Spieler aus Nordkorea. Die Spieler Süd- und Nordkoreas kamen am 22. Dezember in Berlin erstmals zusammen. Nach einem gemeinsamen Training von etwa 20 Tagen trugen sie am 10. Januar das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber Deutschland aus. Das Spiel endete zwar mit einer deutlichen 19:30-Niederlage, das Team Korea hatte sich jedoch gegen den Weltranglistenersten tapfer geschlagen und wurde von den deutschen Handballfans in der ausverkauften Halle kräftig angefeuert. Die Mannschaft befand sich in einer Gruppe mit den Turnierfavoriten Frankreich und Serbien.





Trainer Cho Young-shin sagte bei der Auflösung des Einheitsteams gestern, es sei ihm eine Ehre gewesen, als Trainer der Mannschaft beider Koreas eine wichtige Aufgabe erfüllt zu haben und er werde diesen Augenblick nicht vergessen. Wenn die Mannschaft mehr Zeit für ein gemeinsames Trainig gehabt hätte, wäre ein besseres Abschneiden möglich gewesen.





Die Spieler unterhielten sich bis tief in die Nacht auf den Zimmern über die gemeinsame Zeit und äußerten sich wehmütig über den Abschied.