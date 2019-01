Erneut Bedenken über Verhandlungen mit Nordkorea in USA

ⓒYONHAP News

Die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) hat einen Bericht über einen geheimen Raketenstützpunkt im nordkoreanischen Sino-ri vorgelegt. Dies kann in zweierlei Hinsicht analysiert werden: Erstens handelt es sich um eine in den USA tief verwurzelte Skepsis über die Verhandlungen mit Nordkorea. Zweitens gibt es Sorge wegen Präsident Donald Trump. Denn Nordkorea wird nicht vertraut und es besteht die Sorge, dass Trump vorschnelle Zugeständnisse machen könnte.





In Regierungskreisen und der Öffentlichkeit der USA sind Bedenken verbreitet, nach denen Nordkorea nicht zuverlässig sei. Dies zeigt sich daran, dass der Verdacht einer Verheimlichung der Nuklear- und Raketenentwicklung durch Pjöngjang erhoben wird. Beispiele sind Medienberichte über die Produktion von Interkontinentalraketen in einer Fabrik in Sanum-dong, den Ausbau einer Raketenbasis in Yongjo-dong und die Umstellung auf die Massenproduktion von Atomwaffen und Raketen, die letztes Jahr nach dem ersten Nordkorea-USA-Gipfel veröffentlicht wurden. CSIS berichtete im vergangenen November über einen nicht gemeldeten Raketenstützpunkt in Sakkanmol.





Das Misstrauen gegenüber Nordkorea in den USA sitzt tief. Nordkorea hatte trotz des Genfer Rahmenabkommens zwischen beiden Ländern über den Verzicht auf dessen Atomprogramm und weiterer Vereinbarungen weiter im Geheimen an Atomwaffen und Raketen gearbeitet. Daher wird in den USA davon ausgegangen, dass Nordkorea noch immer etwas verheimlicht.





In den USA herrscht außerdem großes Misstrauen gegenüber Präsident Trump. Der Sender NBC berichtete, US-Regierungsbeamte und Verbündete in der Region seien darüber besorgt, dass Trump plötzlich Nordkorea große Zugeständnisse machen könnte, ohne dafür tatsächliche Gegenleistungen zu erhalten.





CSIS teilte mit, dass es den Dialog zwischen Nordkorea und den USA unterstütze und nicht beabsichtige, mit dem neuen Bericht einen negativen Einfluss auszuüben. Sein Zweck sei, öffentliche Diskussionen über alle Bestandteile des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms anzuregen, um dem Verhandlungsteam zu helfen, eine gute Einigung statt einer schlechten zu erzielen.