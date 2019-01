Haruen Life ist Spezialist für Natur-Kosmetika

© HARUEN LIFE

Das koreanische Unternehmen Haruen Life hat sich auf die Herstellung von natürlichen Kosmetikprodukten auf der Basis von Vulkansteinen spezialisiert. Firmenchef Hwang Joon-ho:





Wir produzieren Haushaltsartikel und Kosmetikprodukte unter Verwendung natürlicher Mineralen. Das Unternehmen wurde vor fünf Jahren gegründet, und die Produkte wurden in diesem Jahr besonders bekannt. Vulkangestein hat die Tendenz, Öl und Feuchtigkeit zu absorbieren. Einige Vulkansteine sind als Material besser geeignet als andere, also werden verschiedene Materialien vermischt, um den Absorptionsgrad zu erhöhen. Die einzigartige Mischung wird in eine Kugelform gepresst. Die Kugel hat anfangs die Größe eines Hirsekorns, und sie wird später mit vulkanischem Steinpulver besprüht, um sie zu vergrößern. Das ist unsere Technologie.





Der Name des Unternehmens setzt sich aus dem koreanischen Wort „haru”, Tag, und dem englischen „life“ zusammen. Aus Vulkanasche, die bei einer Eruption ausgestoßen wird, entstehen lehmartigen Mineralen, wenn sie Tiefsee-Salzwasser ausgesetzt sind. Haruen Life verwendet seine patentierte Technologie, um die Steine für den kosmetischen Gebrauch und für andere Haushaltsartikel in Kugelform zu bringen. Welche Idee steckt dahinter?





Es gab zwei Gründe. Vulkansteine können wunderbar Feuchtigkeit und Gerüche absorbieren. Auch ist es gut, um Öl aufzunehmen. Feuchtigkeit kann für Orte wie Schränke problematisch sein, besonders während der Regenzeit, weil sie zu Schimmelbildung führen kann. Vulkansteine können solche Probleme vermeiden. Wir können auch Fliesen, kosmetische Produkte, Schlammpackungen aus vulkanischem Gestein usw. herstellen.





Hwang lernte mehr über natürliche Kosmetika aus Vulkangestein kennen, als er früher als Weinimporteur durch Europa reiste. Nach genauerem Studium der Steine gründete er 2014 sein Unternehmen. In Korea war dieses mit solchen Produkten ein Vorreiter. Vulkansteine aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien wurden pulverisiert und getestet, um die besten und effektivsten Materialien für Kosmetika zu erhalten:





Es gibt zwei Dinge, die Frauen als unbequem empfinden. Wenn Talg abgesondert wird, während sie Makeup tragen, wird dieses fettig. Wenn sie Saugpapier verwenden, um den Talg zu entfernen, ruiniert es das Makeup. Viele Frauen gehen ins Bad, um den Talg abzuwischen. Doch mit diesem Produkt können Sie über ihr Makeup gehen, wenn sich die Haut ölig anfühlt. Es absorbiert nur den Talg, während das Makeup größtenteils unberührt bleibt. Anders als beim Saugpapier wird später kein Pudern benötigt und Sie können es überall benutzen, etwa in einem Café.





Der Talgschutz wurde als “Oil Monster” und “HARUEN Dorothy S” vermarktet. Wenn die Vulkansteinkugel an einem Griff über das Gesicht gerollt wird, werden überzähliges Talg sowie Rückstände in den Poren sofort absorbiert. Die Mineralen tun unserem Körper gut. Es existieren alkalische Mineralstoffe, die anti-bakterielle Eigenschaften von bis zu 99 Prozent haben. Mit ihrer Hilfe können sich Rückstände und Schwermetalle auf der Hut sehr gut entfernen:





In Korea kaufen die Leute nicht so schnell neue Produkte, wenn sie durch Werbung noch nicht so bekannt sind. Es macht also was aus, ob die Marke bekannt ist oder nicht. Wir hatten anfangs Schwierigkeiten, das Produkt im Inland zu bewerben, also beschlossen wir, unser Auge auf die Auslandsmärkte zu richten. Als wir über eine Messe in Korea erfuhren, brachten wir sofort unsere Produkte dorthin. Wir verteilten sie, und der Vertreter einer amerikanischen Firma war so von unserem Produkt begeistert, dass er es mitnehmen wollte. Wir erhielten dadurch mehr Zutrauen und brachten unsere Produkte zu so vielen Ausstellungen wie möglich.





Bei der Messe G-FAIR KOREA im November 2018 standen die Kunden Schlange:





Wir sind dabei, bei großen amerikanischen Unternehmen wie Forever21 und KISS zu verkaufen. Zurzeit sprechen wir mit der großen spanischen Kette für Schönheitsprodukte, Sephora, über ein Erstausrüster-Abkommen. Wir starten den Verkauf bei Lotte Mart in Vietnam sowie über Hyundai Home Shopping in Singapur und Hongkong. Auch die Resonanz in arabischen Ländern ist gut, und wir stehen in Verhandlungen mit Unternehmen in Dubai und im Iran. In Japan werden unsere Produkte über Rakuten und Amazon verkauft, und wir bereiten uns darauf vor, den Verkauf mit einem sehr großen börsennotierten Unternehmen namens Doshisha zu starten.