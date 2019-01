Das Scheitern des Brexit-Deals und die Folgen

© YONHAP News

Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU steht im weltweiten Brennpunkt. Am 15. Januar stimmte das britische Parlament mit großer Mehrheit gegen den Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May. Es war eine historische politische Niederlage für eine amtierende britische Regierung. Zwar überstand May einen Tag später das Misstrauensvotum des Parlaments. Doch die Unsicherheiten um den EU-Austritt bleiben. Zum Thema sagt der Europa-Experte Kang Yoo-duk von der Hankuk-Universität für Auslandsstudien:





Die Anfänge des Brexit-Deals gehen auf das Jahr 2016 zurück. Im Juni 2016 wurde ein Referendum über die Frage abgehalten, ob Großbritannien in der EU bleiben oder austreten sollte. Fast 52% votierten für den Austritt. Seitdem verhandelten Großbritannien und die EU zwei Jahre lang über ein Austrittsabkommen. Es ging nicht nur um die Bedingungen des Austritts, sondern auch um die Details, wie die bilateralen Beziehungen nach dem Brexit aussehen sollten. Im November wurde ein Abkommen unterzeichnet. Die Mehrheit der Abgeordneten des britischen Parlaments stimmte jedoch am 15. Januar dagegen.





Nach Berichten der britischen Zeitung The Guardian wird das Parlament am 29. Januar über einen Plan B der Regierung abstimmen. Doch selbst wenn dieser vom Unterhaus gebilligt wird, könnte die EU dem Plan eine Absage erteilen. Ein “No Deal”-Ausstieg wäre das schlechteste Szenario:





Als Mitglied der EU hat Großbritannien zahlreiche Vorteile genossen, einschließlich der “vier Freiheiten”. Darunter versteht man die freie Bewegung der Güter und Dienstleistungen sowie des Kapitals und der Personen innerhalb der Union. Damit werden alle Zölle auf britische Exportgüter für die EU beseitigt. Alle britischen Bürger können frei in anderen EU-Ländern leben und arbeiten. Bei einem No Deal-Ausstieg wird Großbritannien von der EU als „Drittstaat“ behandelt, und der bilaterale Handel wird von den Regeln der Welthandelsorganisation bestimmt. So ist Großbritannien derzeit der zweitgrößte Autohersteller in der EU, und dessen Exporte in die EU-Länder sind zollfrei. Im Fall eines ungeregelten Brexits werden die Ausfuhren mit einem Zoll von 10% belegt.





Bei einem EU-Ausstieg, der am 29. März nach 46-jähriger Mitgliedschaft erfolgen soll, müsste Großbritannien unabhängige Handelsabkommen mit der Union abschließen. In der Zwischenzeit könnte es zu Preissteigerungen und einer Güterknappheit in dem Land kommen. Die Bank of England warnte, bei einem ungeregelten Brexit könnte das BIP um 8% zurückgehen und die Arbeitslosenquote um 7,5% steigen. Die Immobilienpreise könnten um bis zu 30% fallen. Der Brexit stellt aber auch eine ernste Bedrohung für den Welthandel dar. Auch Korea wäre betroffen:





Wenn koreanische Unternehmen nach Großbritannien exportieren oder von dort importieren, wird der Handel unter dem Freihandelsabkommen mit der EU abgewickelt. Bei einem ungeregelten Brexit könnten sämtliche Zölle wieder eingeführt werden. Die Zölle auf koreanische Autoexporte nach Großbritannien könnten also beispielsweise von fast 0% auf 10% angehoben werden, während sich die Zollsätze auf britische Autoimporte auf 8% erhöhen. Die Preise werden allgemein steigen. Das wäre ein Schlag für Koreas Exporte nach Großbritannien.





Im vergangenen Jahr entfiel 1% der koreanischen Exporte auf die Ausfuhren in das Inselreich. Bei einem No Deal-Brexit könnte die britische Wirtschaft in eine Krise schlittern. Das hätte auch Folgen für die Märkte in den USA und den Schwellenländern. Für Koreas Wirtschaft wäre das ein weiteres externes Risiko:





Egal, welche Maßnahmen ergriffen werden, es ist unwahrscheinlich, dass vor dem 29. März noch ein Abkommen zustande kommt. Es wäre also eine Verschiebung nötig. Außer Neuverhandlungen könnte es auch ein zweites Referendum geben.





Die EU hat bereits angekündigt, dass sie einer Bitte Großbritanniens nach einer Verschiebung des Ausstiegsdatums nachkommen wolle, sollte diese vorgeschlagen werden. Doch ist zunächst unklar, welche Entscheidung London treffen wird:





Selbst wenn Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlässt, werden sich die direkten Auswirkungen des Ausstiegs auf Koreas Makrowirtschaft in Grenzen halten. Doch bleibt es weiter ein Problem, weil ein ungeregelter Brexit andere EU-Länder trifft und Großbritannien weit mehr schadet. Der Dominoeffekt könnte den Weltmarkt ins Schwanken bringen, was sich indirekt auch auf die koreanische Wirtschaft auswirkt. Die Regierung muss die Situation genau im Auge behalten. Im Moment ist es wichtig für die Regierung, ihren Willen zu demonstrieren, die Sorgen in den Märkten zerstreuen zu können. Die aktive Förderung eines Freihandelsabkommens mit Großbritannien ist einer der vielen Notfallpläne.





Noch lassen sich die Auswirkungen des Brexits auf Korea nicht gänzlich überschauen. Die Regierung ist daher aufgerufen, sich auf alle möglichen Szenarien einzustellen.