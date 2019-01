Sunmi geht auf Welttournee

Die K-Pop-Sängerin Sunmi wird im nächsten Monat auf Welttournee gehen.





Es wird die erste Tournee für das ehemalige Mitglied von Wonder Girls sein, das 2017 eine Solokarriere startete.





Die Tournee beginnt am 23. Februar in Seoul, anschließend wird die Sängerin acht Städte in Nordamerika und Asien besuchen.





Nach dieser ersten Konzertrunde sollen dann weitere Termine für die Städte in Europa bekanntgemacht werden.